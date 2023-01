IKAPPI Sebut Harga Cabai Masih Tinggi Imbas Curah Hujan: Belum Ada Penurunan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebut harga cabai masih tergolong tinggi imbas curah hujan.

Ketua Bidang Organisasi DPP IKAPPI Teguh Setiawan berujar belum ada penurunan drastis terkait harga cabai.

"Mengenai cuaca sendiri belum bisa dikatakan berganti ke cuaca kemarau karena memang di daerah sendiri tingkat curah hujan masih tinggi. Harga cabai masih tergolong tinggi," katanya ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (23/1/2023).

Menurut Teguh, harga cabai juga dipengaruhi oleh pemerataan stok yang belum dipasok dengan jumlah banyak.

"Pemerataan stoknya di beberapa wilayah belum tercukupi dengan angka yang belum begitu banyak," ujarnya.

"Itu mempengaruhi harga yang masih tergolong berstandar tinggi. Belum ada penurunan yang begitu drastis," kata Teguh melanjutkan.

Ia mengatakan harga cabai merah keriting masih di angka Rp 50 ribu per kilogram (kg).

Cabai TW per kilogram seharga Rp 49 ribu, lalu cabai keriting merah Rp 62 ribu per kg. Sedangkan cabai rawit hijau masih di angka Rp 60 ribu per kg.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag) pada Senin (23/1/2023), berikut daftar harga cabai merah keriting, rawit merah, dan merah besar dari berbagai provinsi di Indonesia:

Harga Cabai Merah Keriting

Aceh: Rp 32.000 per kg

Sumatera Utara: Rp 36.417 per kg

Sumatera Barat: Rp. 38.833 per kg