Bankaltimtara Komitmen Layani Masyarakat di IKN Nusantara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) berkomitmen melayani masyarakat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu dikatakan Direktur Operasional dan Manajemen Risiko Bankaltimtara Muhammad Edwin saat menerima penghargaan dari Majalah Infobank, dikutip Kamis (26/1/2023).

“Bankaltimtara turut mengambil peran dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara yang sedang berjalan di Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Edwin.

Menurutnya, Bankaltimtara bekerja sama dengan badan usaha milik negara, Bankaltimtara siap memberikan penyediaan layanan pembiayaan bagi masyarakat di IKN.

Edwin menambahkan Bankaltimtara terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang handal dan mampu menghadapi tantangan dan tuntutan di masa kini dan masa yang akan datang.

"Kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni juga dapat membuka peluang untuk lebih kompetitif di industri perbankan maupun di bidang lainnya agar lebih agile dan adaptable sehingga lebih mudah bertransformasi ke posisi ataupun bidang lain," terangnya.

Selain itu, Bankaltimtara juga melakukan transformasi digital sesuai dengan rencana, mulai dari aplikasi perbankan, konektivitas layanan untuk pemerintah daerah, serta kemudahan dalam penyediaan pembayaran.

"Tahun ini kami menargetkan bisa menghadirkan layanan digital yang memberikan pengalaman baru bagi nasabah pada kantor layanan kami," tuturnya.

Direktur Utama Marketing Research Indonesia Harry Puspito mengatakan bahwa perbankan perlu dikenal terlebih dahulu oleh agar nasabah menjadi loyal.

Kepuasan pelanggan membangun engagement jangka panjang untuk produk yang dimiliki perbankan.

"Kami juga mengukur nilai emosi pada penilaian ini untuk mengukur kepuasan nasabah terhadap produk yang ada. Nasabah BPD termasuk di dalamnya Bankaltimtara termasuk yang paling tinggi tingkat loyalitasnya," tutupnya.

Capaian Bankaltimtara membuat perusahaan berhasil meraih The Most Reputable Region Bank in Product and Services pada 6th Infobank-MRI Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2023 with Corporate Reputation.

Bankaltimtara meraih Peringkat I untuk Kategori Kualitas Produk, Jasa, dan Layanan pada Kelompok Bank Pembangunan Daerah.