Gedung BRI. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bersama dengan BRI Research Institute menggelar BRI Microfinance Outlook 2023 dengan tema ”Financial Inclusion and ESG: The Road to Equitable Economic Prosperity”.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, sebagai salah satu lembaga pembiayaan mikro terbesar di dunia, BRI berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis mikro dan mendukung pertumbuhan UMKM dan Small Medium Enterprise (SME) atau UKM di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Memantapkan posisi BRI sebagai pelopor program mikro finance yang membantu melalui kredit dan pembiayaan kepada mikro dan SME dengan azas kesinambungan. Microfinance Outlook kali ini mengusung tema peran BRI dalam penguatan ekonomi mikro dan ultra mikro," ujarnya, Kamis (26/1/2023).

Event ini dilakukan secara hybrid dengan webinar satu hari dan akan menyajikan dua sesi seminar virtual dengan dua sub tema, yaitu financial inclusion pada sesi pertama dan Enviromental Social and Governance (ESG) pada sesi kedua.

"Pada kesempatan ini, juga saya ingin menyampaikan terkait beberapa hal penting baik yang sudah kita alami, yang kita teliti, kita research, dan juga apa-apa yang mungkin kita baca. Ini merupakan berbagai tantangan di dunia perbankan yang lebih khusus lagi adalah di microbanking ataupun microfinance pada umumnya," kata Sunarso.

Kemudian dari riset dan penelitian itu, disertai berbagai pengalaman bisa mengidentifikasi apa sesungguhnya peran sekaligus tantangan yang dihadapi di bidang microfinance.

"Barang tentu nggak berhenti di situ, nanti yang penting adalah strategic response terhadap tantangan itu yang penting. Kemudian, lebih penting lagi bahwa strategic respons itu bisa kita implementasikan dalam bentuk eksekusi dan kita monitor, sehingga kita bisa tahu hasil daripada upaya kita yang kita formulasikan dalam strategi itu dan itu butuh perencanaan luar biasa," pungkasnya.