Perusahaan Proptech Ini Tertarik Berbisnis di IKN, Mengaku Sudah Ada Ajakan Bekerja Sama

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan property technology (proptech) Rukita menyatakan keinginan membuka bisnisnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).

COO & Co-Founder Rukita Sarah Soewatdy mengatakan pihaknya akan membuka layanan di IKN sebagaimana mereka memiliki di berbagai daerah lain selain Jabodetabek.

"Pasti, pasti (akan membuka layanan Rukita di IKN). Sekarang kita sudah di Semarang dan Palembang. Tentu kita pasti akan ke seluruh Indonesia," katanya dalam acara Media Gathering bertajuk Home That Grows With You di Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023).

Menurut Sarah, layanan Rukita dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tak hanya yang tinggal di Jabodetabek.

"Karena ini kan yang membutuhkan masyarkat seluruh Indonesia. Enggak cuma Jabodetabek. Demand-nya pasti ada dan kita sudah mulai fokuskan ke kota-kota lain juga," ujarnya.

Sarah belum bisa menyebut lebih banyak lagi mengenai detail kapan Rukita akan mulai membuka layanan di IKN.

Namun, ia memastikan pada kuarter kedua dan ketiga 2023, mereka sudah bisa mulai membukan layanan Rukita di IKN.

"Q4 paling lama. Tapi, kalau bisa Q2 Q3, pasti kita lakukan," kata Sarah.

Ia berujar kemungkinan produk Rukita yang pertama kali dibuka di IKN adalah Rukita Coliving. Mengenai jumlah kamar, ia baru bisa menyebut ketika sudah ada kerja sama dengan pemilik properti terkait.

"Belum set (jumlah kamarnya). Nanti mungkin kalau sudah ada properti yang kita kerja samakan," ujar Sarah.

"Kita ada banyak pemilik properti di IKN yang tertarik untuk kerja sama dengan kita," katanya melanjutkan.

Sebagai informasi, Rukita adalah perusahaan proptech yang menyediakan hunian sewa panjang dengan berbagai layanan.

Per Desember 2022, Rukita memiliki 44 ribu lebih properti, tumbuh 58 persen year-on-year (YoY). Jumlah kamarnya ada 1,2 juta lebih, tumbuh 78 persen YoY.

Rukita memiliki 500 ribu lebih penghuni yang tersebar di 14 kota di Indonesia.