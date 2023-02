Rayakan HUT ke-58, Erela Usung Tema “Agile Mindset”

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Erlangga Edi Laboratories (ERELA) menggelar acara peringatan HUT ke-58 yang mengusung tema “Agile Mindset for Company’s Growth”, Minggu (12/02/23).

Acara ini dibuka dengan sambutan dari President Director ERELA, Dra. Lily Radite Handojo. Ia menyampaikan bahwa agile mindset sangat dibutuhkan dalam Industri farmasi sebagai salah satu sektor yang dinamis dan butuh fleksibilitas yang tinggi, yang mana menurut survey McKinsey bahwa dari beberapa sektor perusahaan, sekitar 43 persen responden meletakkan industri farmasi sebagai salah satu sektor yang dinamis dan butuh fleksibilitas yang tinggi.

“Agile mindset dibutuhkan tidak hanya dalam internal maupun eksternal perusahaan. Pada kesempatan ini, kami ingin mengangkat tema agile mindset pada lima topik ini, yaitu technology, organization, competition, environment, dan consumer,” ucap Lily Radite Handojo.

Agile mindset sehubungan dengan consumer salah satunya adalah tanggung jawab sosial CSR untuk melayani masyarakat dengan produk2 yang aman dikonsumsi. Menyinggung tentang issue EG DEG yang sedang ramai diperbincangkan, diperlihatkan bagaimana pengawasan proses produksi di PT Erela dari awal hingga akhir sehingga produknya aman dikonsumsi dan kualitas produk terjamin.

Perayaan HUT ke-58 ERELA mengundang seluruh konsumen, rekan bisnis, apoteker, dan dan para dokter. Dokter yang terlibat merupakan dokter rekanan maupun dokter yang ingin mengikuti webinar yang juga diselenggarakan bersamaan dengan perayaan ke-58th ini.

Dipandu oleh Host Imam Darto dan Asri Welas, kegiatan ini turut dimeriahkan oleh penampilan dari ECOUTEZ dan Rio Febrian. Tak hanya itu, para audiens juga disuguhi dengan video perjalanan panjang PT ERELA yang sudah berkiprah selama 58 tahun di Indonesia.

Bahas isu terkini di dunia kesehatan lewat dua webinar

(kanal YouTube ERELA)

Semarak perayaan hari ulang tahun ERELA juga diawali dengan webinar etik oleh dr. Kirana A. Sampurna, Sp.M, S.H., M.H.Kes tentang kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan ditengah gencarnya konsultasi secara daring. Setelah webinar Etik, dilanjutkan dengan webinar kesehatan dengan dua topik yang berbeda. Yang pertama, yaitu Webinar Obgyn mengangkat topik “Current Updates on Pregnancy Loss and Preterm Birth”. Sedangkan Webinar Ophthalmology membahas tentang “Control of Infection in Ophthalmic Practice”.

Webinar Obgyn dimoderatori oleh dr. Nadia Shafira dengan Prof. Tono Djuwantono, dan Prof. Dr. dr. Johanes Cornelius Mose, Dr. dr. Ernawati Darmawan sebagai pembicara.

Pada sesi webinar ini, para pembicara mendiskusikan topik terkini mengenai update terbaru tentang kehamilan, seperti penggunaan vitamin D dalam mencegah persalinan prematur dan keguguran, pemilihan dan pemenuhan suplemen vitamin yang tepat untuk masa sebelum kehamilan dan selama kehamilan, serta pemahaman tentang pengobatan Bacterial Vaginosis.

Sementara itu, Webinar Ophthalmology dimoderatori oleh dr. Yulinda Arty Lakamita, Sp.M, menampilkan narasumber dari RSCM yaitu Dr. dr. Lukman Edwar, Sp. M(K), dan dr. Yulia Aziza, Sp.M(K), serta Dr Usanee Reinprayoon dari Chulalongkorn University, Thailand. Pada sesi webinar ini, para pembicara mendiskusikan topik terkini mengenai kontrol pada infeksi mata, mulai dari bahaya yang mengintai pada mata merah. operasi pada lasik dan hordeolum (bintitan), sampai dampak paska operasi katarak.

(kanal YouTube ERELA)

Dengan bahan diskusi yang beragam dan menarik, audiens bisa mendapatkan pengetahuan mengenai isu-isu terkini di dunia kesehatan melalui dua webinar tersebut.

Di akhir acara, Dra. Lily Radite Handojo menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan PT. ERELA.

“Kami berharap PT ERELA dapat menghadapi segala tantangan dan perubahan yang ada, serta mampu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produk-produk kesehatan,” pungkasnya.

Jika Anda melewatkan rangkaian acara HUT ke-58 PT ERELA pada hari minggu lalu, Anda dapat menyaksikan siaran ulangnya di kanal YouTube resmi Erela dengan mengklik link ini.