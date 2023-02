Optimalkan Ekosistem Digital, Surge Gandeng Huaxin

Penandatanganan Nota Kesepahaman Surge dengan Huaxin di Sofia at The Gunawarman, Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge menggandeng China Huaxin Post and Telecom Technologies Co., Ltd dalam kemampuan inovasi dan pembiayaan untuk mengoptimalkan ekosistem digital perusahaan.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Surge dengan Huaxin di Sofia at The Gunawarman, Jakarta.

CEO Surge Hermansjah Haryono mengatakan, kerja sama ini akan mempercepat pengembangan bisnis Surge dengan memanfaatkan jaringan fiber optic di sepanjang rel kereta api.

"Kami sangat yakin dengan kemampuan teknis, keahlian, pengalaman, dan kemampuan pembiayaan dari Huaxin, dapat mempercepat ekosistem Surge untuk mencapai potensi maksimalnya dengan cepat," ujar Hermansjah ditulis Selasa (21/2/2023).

Vice President Huaxin, Mr Tang Hui menyampaikan, sektor bisnis integrasi sistem dari China Huaxin memiliki pengalaman yang lama di bidang jaringan komunikasi operator, integrasi sistem industri transit kereta api dan digitalisasi perusahaan.

"Kami berharap dapat melakukan diskusi mendalam dan kerja sama dengan Surge dalam smart transportation, Smart Manufacturing, Smart education, digitalisasi perusahaan, dan lainnya," paparnya.

Pada tahap awal, kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat implementasi 5G FWA untuk mempenetrasi populasi yang padat di sepanjang jalur kereta, dengan target 10 juta pengguna di Indonesia.

Surge dan Huaxin akan memprioritaskan proses adopsi keahlian dan kemampuan Huaxin dalam pengembangan 5G Fixed Wireless Access (FWA), konstruksi teknik telekomunikasi, konstruksi teknik elektro-mekanis dalam transportasi, keamanan publik.

Kemudian, Smart Agriculture, In-Building Solutions (IBS) , jaringan WiFi, pengembangan Smart City, dan pengembangan Smart Industry Park.