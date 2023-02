TASPEN Raih Penghargaan Indonesia Digital Innovation Award 2023

TRIBUNNEWS.COM - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, di antaranya melalui layanan TASPEN Otentikasi, TASPEN Online Service (TOS), dan TASPEN Care.

Atas implementasi beberapa layanan tersebut, TASPEN berhasil meraih penghargaan Indonesia Digital Innovation Award 2023 kategori Top Configuration, Product Offering, and Experience Innovation dalam ajang Indonesia’s Popular Digital Products Awards 2023 & Indonesia’s Home-Grown Consumer Brands Award 2023 yang diselenggarakan The Iconomics. Penghargaan diserahkan langsung oleh Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro kepada IT Planning & Assurance Department Head TASPEN, Daeng Darmawan Saputra di JS Luwansa Hotel, Jakarta (17/02).

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara daring sebagai pemateri dalam rangkaian kegiatannya.

IT Planning & Assurance Deptartment Head TASPEN Daeng Darmawan Saputra mengatakan, “Apresiasi tertinggi diberikan kepada The Iconomics dan jajarannya atas penghargaan yang diberikan kepada PT TASPEN (Persero). Digitalisasi produk dan layanan TASPEN merupakan upaya aktif perusahaan dalam mengikuti perkembangan teknologi terkini, serta menjadi upaya aktif kami untuk senantiasa hadir dan dekat dengan para peserta kami.

Selain itu, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi Insan TASPEN untuk terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi produk maupun program kepesertaan. Ke depan, TASPEN akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya bagi seluruh peserta TASPEN.”

Capaian TASPEN ini sejalan dengan arahan dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang menekankan bahwa kepemimpinan teknologi dan inovasi merupakan kunci ke depan. Bapak Erick Thohir meyakini inovasi dan digitalisasi tidak hanya meningkatkan daya saing dari BUMN sendiri tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan keberpihakan pada masyarakat.

Kegiatan penghargaan ini turut dihadiri Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Kasan, Kepala Departemen Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan Triyono Gani dan Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSoc)-Co Founder/CEO Bareksa-President Director OVO Karaniya Dharmasaputra dan diikuti oleh beberapa perusahaan BUMN dan swasta.

Sistem penilaian penghargaan ini menggunakan sistem survei yang dilakukan secara daring pada 10 (sepuluh) kota di Indonesia serta melibatkan lebih dari 10.000 orang responden. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Business Innovation Forum 2023.

Director of Brand, Research & Strategy The Iconomics Alex Mulya mengatakan, “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi The Iconomics kepada institusi yang telah berinovasi dalam ranah digital dan marketing di Indonesia. Kami menyaring 200 brand untuk masuk ke dalam research kami berdasarkan tiga total penilaian yaitu awareness, image (berdasarkan perceived quality dan satisfaction), dan engagement (berdasarkan loyalty dan intention). Dari ketiga kriteria di tiap kategori industri yang kita nyatakan sebagai pemenang award hanya satu, yaitu mereka yang mendapatkan rata-rata tertinggi dan tidak ada nomor duanya.”

Hingga kini, TASPEN telah menghadirkan beberapa layanan dan produk digital, antara lain TOOS (Taspen One-hour Online Service), layanan E-Klim, TASPEN Care dan TASPEN Otentikasi. Tercatat sampai 31 Januari 2023, terdapat lebih dari 1,5 juta pengguna aktif yang telah mendapatkan kemudahan dari layanan digital dari TASPEN.

Sebagai upaya aktif perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan, TASPEN akan mengintegrasikan layanan TCare dengan layanan satu pintu Taspen One Hour Online Services (TOOS) yang dapat diakses melalui https://tos.taspen.co.id/ pada tahun 2023. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk aktif TASPEN dalam menghadirkan inovasi layanan digital yang memudahkan seluruh peserta, baik peserta aktif maupun pensiunan untuk mendapatkan layanan terbaik dari TASPEN.