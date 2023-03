Kemendag Harap Ajang CIEIE Indonesia 2023 Mampu Dorong Pengembangan Ekonomi Lokal

Konferensi pers ekshibisi China International E-Commerce Industry Expo and Indonesia Sourcing Exhibition (CIEIE Indonesia 2023), di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - China International E-Commerce Industry Expo and Indonesia Sourcing Exhibition (CIEIE Indonesia 2023) akan digelar pada 25 - 27 September 2023 mendatang, di Jakarta International Expo, Jakarta.

Ekshibisi ini merupakan pameran e-commerce lintas batas pertama di Indonesia.

Diharapkan lebih dari 350 perusahaan sektor usaha layanan, produksi, dan perdagangan, termasuk platform e-commerce perusahaan dapat berpartisipasi.

Analis Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Dwinanto Rumpoko berharap ekshibisi ini mampu mendorong pengembangan ekonomi lokal di Indonesia.

"Diharapkan e-commerce lintas batas dapat mendorong perkembangan ekonomi lokal di Indonesia," kata Dwinanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Mengingat kata dia, berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2022, pasar e-commerce tanah air tumbuh sebesar 31 persen mencapai Rp536 triliun.

"Potensi pengembangan industri e-commerce lintas negara sangat besar," terang dia.

Director of Department of Convention and Exhibition, CCPIT Commercial Sub-council, Jason Xiong menyampaikan China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama sembilan tahun ke belakang. Selain itu tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 73,7 persen yang mampu menjadi fondasi bagi perkembangan e-commerce lintas batas di Indonesia

"Penyelenggaraan CIEIE Indonesia 2023 akan lebih mendorong kerja sama perdagangan non-pemerintah atau bisnis kedua negara, mendukung berkembangnya industri ekonomi digital Indonesia," ungkap Jason.

Sementara itu, mitra pengusaha CIEIE Siswandi menerangkan bahwa sejak tahun 2016-2019, jumlah peserta pameran dan pembeli berbagai pameran di Indonesia menunjukkan pertumbuhan secara eksponensial dari tahun ke tahun, dan pengaruh industri pameran terus meningkat.

"CIEIE Indonesia 2023 yang diadakan di Jakarta International Expo Center akan membantu perusahaan memperluas saluran perdagangan luar negeri melalui e-Commerce lintas batas," terang dia.

Ekshibisi yang digelar CCPIT Commercial Sub-council dan CCOIC Commercial Chamber of Commerce ini akan menyuguhkan 12 kategori utama, termasuk teknologi AI, high style, aksesoris mobil dan motor, tekstil, serta kebutuhan ibu dan mainan bayi, yang sesuai dengan selera pembeli Indonesia dan pasar konsumen lokal.