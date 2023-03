Update Harga BBM Pertamina Jelang Ramadhan, Rabu 22 Maret 2023: Dexlite Turun Rp1.200

TRIBUNNEWS.COM – Menjelang datangnya bulan Ramadhan 2023, PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi di seluruh wilayah Indonesia, Rabu (22/3/2022).

Penyesuaian harga ini ditetapkan berdasarkan tren minyak mentah dunia yang fluktuatif.

Pada penyesuaian harga kali ini, berlaku di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.

Harga Dexlite turun sebesar Rp 1.200 per liter menjadi Rp 14.950 dari sebelumnya Rp 16.150 per liter.

Penurunan serupa juga terjadi pada Pertamina Dex yang harganya menjadi Rp 15.850 per liter, sebelumnya Rp 16.850 atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.000 per liter.

Adapula jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, seperti yang dilansir laman MyPertamina, yakni BBM jenis Pertamax naik Rp 500 per liter dari sebelumnya Rp 12.800 menjadi Rp 13.300 per liter.

Diikuti harga Pertamax Turbo yang melonjak sekitar Rp250 per liter, dari sebelumnya dipatok Rp 14.850 per liter kini menjadi Rp 15.100 per liter.

Harga tersebut, berlaku untuk semua wilayah di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali hingga Nusa Tenggara.

Sedangkan untuk harga BBM Subsidi terpantau stabil.

Misalnya harga Pertalite yang tetap berada di kisaran Rp 10.000 per liter dan Solar bersubsidi atau Bio Solar di kisaran Rp 6.800 per liter.

Berikut ini adalah daftar harga BBM menjelang Ramadhan pada Rabu, 22 Maret 2023:

Aceh

Pertamax Rp 13.300

Pertamax Turbo Rp 15.100

Dexlite Rp 14.950

Pertamina Dex Rp 15.850

Sumatera Utara

Pertamax Rp 13.550

Pertamax Turbo Rp 15.400

Dexlite Rp 15.250

Pertamina Dex Rp 16.150

