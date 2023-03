Ketua The Fed Peringatkan Pertarungan Inflasi Masih Berlanjut, Wall Street Langsung Melemah Tajam

Perdagangan saham di bursa Wall Street berakhir melemah tajam setelah The Fed menetapkan kenaikan suku bunga 25 basis poin, Rabu (22/3/2023) kemarin.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Perdagangan saham di bursa Wall Street berakhir melemah tajam pada Rabu (22/3/2023), setelah Federal Reserve (The Fed) menetapkan kenaikan suku bunga 25 basis poin dan mengisyaratkan akan menghentikan kenaikan karena gejolak di pasar keuangan.

Ketiga indeks saham utama AS, yang awalnya melonjak setelah The Fed merilis pernyataan mengenai kebijakannya, bergerak lebih rendah karena investor mencerna pernyataan tersebut dan komentar dari Ketua The Fed Jerome Powell.

"Pasar terdorong ketika mendengar bahwa Fed telah mempertimbangkan untuk berhenti sepenuhnya dan kemudian kecewa ketika Powell mengklarifikasi bahwa tangan mereka tidak terikat dan bahwa mereka dapat terus menaikkan suku bunga jika perlu," kata kepala investasi Independent Advisor Alliance, Chris Zaccarelli, yang dikutip dari Reuters.

Dow Jones Industrial Average turun 530,49 poin, atau 1,63 persen, menjadi 32.030,11. Sedangkan S&P 500 kehilangan 65,9 poin, atau 1,65 persen, menjadi 3.936,97, dan Nasdaq Composite turun 190,15 poin, atau 1,6 persen, menjadi 11.669,96.

Semua 11 sektor utama S&P 500 mengakhiri sesi di zona negatif, dengan saham real estat mengalami penurunan persentase paling tajam, yang menjadi penurunan harian terbesar sejak 13 September.

Sektor perbankan berbalik arah setelah rebound dalam dua sesi sebelumnya, dengan indeks S&P Banks dan indeks KBW Nasdaq Regional Banking masing-masing turun 3,7 persen dan 5,3 persen.





Saham First Republic tergelincir 15,5 persen dalam perdagangan yang fluktuatif di tengah kekhawatiran bahwa pemberi pinjaman kemungkinan perlu memperketat keuangannya atau mencari dukungan pemerintah.

Pacific Western Bank mengumumkan pihaknya telah mengumpulkan 1,4 miliar dolar AS dari perusahaan investasi Atlas SP Partners. Saham bank ini turun 17,1 persen selepas pengumuman itu.

Sementara saham GameStop Corp melonjak 35,2 persen, setelah perusahaan pengecer untuk produk video game membukukan laba kuartal keempat 2022 yang mengejutkan.

Saham platform e-commerce mobil bekas Carvana Co melonjak 6,3 persen, menyusul pengumumannya bahwa perusahaan memperkirakan kerugian kuartal yang lebih kecil sebagai akibat dari langkah-langkah pemotongan biaya operasional.

Saham Virgin Orbit Holdings Inc melonjak 33,1 persen, setelah perusahaan peluncuran satelit itu mengumumkan akan melanjutkan operasinya.

Sedangkan saham Nike Inc turun 4,9 persen, setelah produsen pakaian olahraga itu menaikkan prospek pendapatan setahun penuh pada Selasa (21/3/2023), seraya memperingatkan tekanan margin.

Volume di bursa AS mencapai 11,84 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,70 miliar saham dalam 20 hari terakhir perdagangan.