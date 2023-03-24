Harga Minyak Goreng

Daftar Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Jumat, 24 Maret 2023: Fortune Turun Harga

Harga kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng terpantau stabil di toko ritel alfamart dan indomaret. Adapun minyak goreng Fortune turun harga

Editor: Tiara Shelavie
zoom-inlihat foto Daftar Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Jumat, 24 Maret 2023: Fortune Turun Harga
Tribunnews/Endrapta Pramudhiaz 
Harga minyak goreng kemasan di toko ritel Alfamart dan Indomaret terpantau stabil 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar harga minyak goreng di Indomaret dan Alfamart pada Jumat, 24 Maret 2023.

Memasuki hari kedua puasa, toko ritel Alfamart dan Indomaret memberikan diskon besar–besaran bagi masyarakat yang hendak berburu promo minyak goreng kemasan.

Adapun sejumlah minyak goreng kemasan mengalami penurunan harga.

Misalnya, minyak goreng Tropical 2 Liter di Indomaret turun harga dari Rp 37.400 menjadi Rp 35.900.

Begitu juga dengan minyak goreng Fortune 2 Liter dari harga awal Rp 39.000 turun menjadi Rp 35.500.

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Untuk lebih lengkapnya, simak daftar harga minyak goreng di bawah ini:

1.      Harga Minyak Goreng di Indomaret

-          Minyak Goreng Harumas 1L Rp 16.500

-          Minyak Goreng Harumas 2L Rp 32.500

-          Minyak Goreng Camar 1L Rp 16.500

-          Minyak Goreng Camar 2L Rp 32.500

-          Minyak Goreng Tropical 1L Rp 20.300

-          Minyak Goreng Tropical 2L Rp 35.900

-          Minyak Goreng Sovia 1L Rp 16.700

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Sumber: TribunSolo.com
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minyak goreng
Daftar Harga
Alfamart
Indomaret
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