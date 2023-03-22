Harga Minyak Goreng

Daftar Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Rabu, 22 Maret 2023: Tropical Turun Harga

Menjelang hari pertama puasa, harga minyak goreng di toko ritel Indomaret dan Alfamart terpantau stabil, dan terdapat beberapa merek yang turun harga.

zoom-inlihat foto Daftar Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Rabu, 22 Maret 2023: Tropical Turun Harga
TRIBUNNEWS.COM/SRI JULIATI
Daftar harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret menjelang hari pertama puasa Rabu, 22 Maret 2023. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar harga minyak goreng di Indomaret dan Alfamart pada Rabu, 22 Maret 2023.

Jelang Ramadan 2023, toko ritel Alfamart dan Indomaret memberikan diskon besar–besaran bagi masyarakat yang hendak berburu promo minyak goreng kemasan.

Adapun sejumlah minyak goreng kemasan mengalami penurunan harga.

Misalnya, minyak goreng Tropical 2 Liter di Indomaret turun harga dari Rp 37.400 menjadi Rp 35.900.

Begitu juga dengan minyak goreng Bimoli 2 Liter dari harga awal Rp 41.300 turun menjadi Rp 37.500

Untuk lebih lengkapnya, simak daftar harga minyak goreng di bawah ini:

Baca juga: Promo Indomaret 22-26 Maret 2023 Spesial Ramadhan: Tebus Murah Minyak Goreng hingga Produk Susu

1.      Harga Minyak Goreng di Indomaret

-          Minyak Goreng Harumas 1L Rp 16.500

-          Minyak Goreng Harumas 2L Rp 32.500

-          Minyak Goreng Camar 1L Rp 16.500

-          Minyak Goreng Camar 2L Rp 32.500

-          Minyak Goreng Tropical 1L Rp 20.300

-          Minyak Goreng Tropical 2L Rp 35.900

-          Minyak Goreng Sovia 1L Rp 16.700

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Sumber: TribunSolo.com
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Alfamart
Indomaret
minyak goreng
Tropical
ramadan 2023
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