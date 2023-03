Cara Transfer BI Fast di Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI, Biaya Admin Hanya Rp2.500

TRIBUNNEWS.COM – Berikut cara cepat dan mudah transfer BI Fast di bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI, dengan potongan biaya admin sebesar Rp2.500.

BI Fast sendiri merupakan infrastruktur keuangan nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat.

Meluncur pada 21 Desember 2021 silam, BI Fast yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi pengiriman uang antar bank dengan biaya terjangkau sekitar Rp2.500 dari sebelumnya di patok Rp6.500 per transaksi.

Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia (BI), kehadiran BI Fast juga dapat mendukung pembayaran nasional serta mempercepat proses integrasi ekonomi keuangan digital yang lebih mudah dan cepat secara end to end.

Melesatnya penggunaan BI Fast mendorong Bank Indonesia untuk melakukan penambahan jumlah peserta baru BI-FAST sebanyak 16 institusi yang terdiri dari 14 bank dan 2 Lembaga Selain Bank (LSB).

Termasuk ke layanan perbankan BCA, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI.

Berikut adalah cara untuk melakukan transfer uang dengan mudah melalui layananBI Fast di perbankan BCA, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI :

Cara Transafer Bi Fast Via BCA mobile

- Buka BCA mobile.

- Pilih menu “m-Transfer” Pilih menu “Transfer Antar bank”

- Pilih bank dan rekening tujuan dan isi nominal transfer

- Pilih “Layanan Transfer”

- Pilih layanan transfer “BI FAST”.

- Isi berita.

- Pilih tujuan transaksi

- Klik button “Send” Cek.

Cara transfer BI Fast BRI via BRImo

- Login aplikasi BRImo Pilih menu “Transfer”,

- Pilih “Tambah Daftar Baru”.

- Pilih Bank Tujuan kemudian Pilih Metode “Transfer BI-Fast”.

- Masukkan nomor rekening tujuan atau masukkan email dan nomor handphone tujuan yang terdaftar BI-Fast.

- Pilih rekening sumber yang akan digunakan Konfirmasi transaksi dan masukkan PIN Transaksi berhasil.

Cara transfer BI Fast Via Livin' by Mandiri

- Buka aplikasi Livin' by Mandiri dan lakukan login

- Masuk ke menu "Transfer".

- Kemudian tap "Transfer ke Penerima Baru".

- Masukkan nama bank dan nomor rekening tujuan.

- Kemudian tap "Lanjutkan"

- Pastikan penerima telah sesuai, lalu tap "Lanjutkan"

- Masukkan nominal transfer

- Kemudian tap "Metode Transfer" dan "Tujuan Transfer"

- Pilih "BI Fast" sebagai metode transfer

- Pilih tujuan transfer Anda

- Pastikan nomilan dan penerima telah sesuai.

- Kemudian tap "Lanjut Transfer".

Cara transfer BI Fast via BNI Mobile

- Buka BNI Mobile Banking dan lakukan login.

- Pada layar utama, klik menu “Transfer”.

- Pilih metode “BI Fast”.

- Pilih bank tujuan.

- Masukkan nomor rekening tujuan beserta nominal dana yang akan Anda kirimkan.

- Pastikan nominal transfer tidak melebihi ketentuan limit maksimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- Anda juga bisa menggunakan email atau nomor HP yang terdaftar untuk menggantikan nomor rekening tujuan.

- Klik “Selanjutnya”.

- lalu masukkan “Password Transaksi”.

- Tunggu hingga layar menampilkan notifikasi transaksi berhasil.

- Jika sudah, maka transaksi Anda telah selesai.

Cara transfer BI Fast Via BTN Mobile Banking

- Masuk ke aplikasi BTN Mobile Banking.

- Pilih menu “Transfer”.

- Pilih menu “Transfer ke Bank Lain”.

- Pilih menu “BI-Fast”.

- Nasabah punya 3 opsi Input Rekening Tujuan yaitu: a. Input No Rekening Tujuan, b. Favorit, c. Input Proxy Address.

- Pilih salah satu dari 3 opsi tersebut.

- Masukkan data yang dibutuhkan .

- Review transaksi BI Fast.

- Input MPIN bila sudah sesuai.

- Apabila berhasil, akan tampil resi "Transaksi Anda Berhasil"

Cara transfer BI Fast Via BSI Mobile

- Buka dan masuk aplikasi BSI Mobile.

- Pilih menu “Transfer” Pilih menu “BI Fast”.

- Pilih “Transfer BI Fast”.

- Masukkan No Rekening Tujuan atau Proxy BI Fast.

- Masukkan nominal transfer.

- Klik "Selanjutnya".

- Ikuti langkah sesuai petunjuk hingga transaksi berhasil

(Tribunnews.com/Namira Yunia Lestanti)