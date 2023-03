Cara Isi Ulang Saldo E-Money Mandiri, Praktis dan Mudah

TRIBUNNEWS.COM – Simak cara praktis dan mudah untuk melakukan top up atau isi ulang saldo E-Money Mandiri.

E-Money Mandiri atau yang akrab disebut e-toll merupakan uang elektronik yang hadir sebagai pengganti uang tunai dalam kegiatan transaksi digital.

Tak hanya digunakan sebagai alat pembayaran sah saat berbelanja di minimarket dan toko swalayan atau memasuki wahana hiburan.

Kartu e-money Mandiri juga dapat berguna sebagai alat pembayaran secara elektronik di transportasi seperti commuter line, bis Trans Jakarta, hingga pembayaran di SPBU Pertamina.

Uniknya, Kartu ini bebas digunakan sampai kapan saja.

Lantaran tidak ada ketentuan waktu penggunaan. Bahkan kartu E-Money Mandiri juga dapat digunakan hingga saldonya 0 rupiah.

Sebelum mengetahui fungsi e-Money, pahami dulu ketentuan Mandiri e-Money yang berlaku.

Berikut ketentuannya dari e-Money Mandiri:

- Mandiri e-money dapat dipindahtangankan ke pihak mana pun.

- Mandiri e-money tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi.

- Penggunaan mandiri e-money tidak memerlukan nomor sandi atau Personal Identification Number (PIN) maupun tanda tangan dari Pemegang Kartu.

- Mandiri e-money tidak memiliki batasan masa berlaku.

- Saldo yang ada pada mandiri e-money bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

- Saldo minimum e-Money Mandiri adalah Rp 0,00 (nol rupiah).

- Sedangkan maksimum Rp 2 juta.

- Sebelum menggunakan kartu E-Money Mandiri, ada baiknya Anda melakukan pengisian saldo.

- Isi ulang saldo dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti di ATM Bank Mandiri, Livin' by Mandiri, E-commerce, dan merchant ritel.

Cara mengisi e-Money mandiri seperti yang dikutip dari bankmandiri.co.id :

1. Top Up e-Money Mandiri di Aplikasi Livin'by Mandiri

- Buka aplikasi Livin’ by Mandiri

- Setelah login, klik "e-Money"

- Aktifkan NFC pada smartphone

- kemudian tempel dan tahan kartu e-money

- Tunggu hingga kartu e-money terbaca

- Isi jumlah saldo yang dibutuhkan

- Klik “Lanjutkan”

- Periksa kembali nominal sebelum klik “Lanjut Top-up”

- Tempel dan tahan kartu e-money untuk melakukan “Update Saldo”

- Tap “Selesai” setelah pembaruan berhasil

- Klik “Lihat resi” untuk mengunduh resi pembayaran

2. Top Up e-Money Mandiri di Aplikasi Shopee

- Pastikan anda memiliki aplikasi Shopee di HP anda

- Login pada akun anda

- Pada halaman utama klik “Pulsa, Tagihan, & Hiburan”

- Klik “Uang Elektronik”

- Masukkan 16 digit nomor kartu e-Money Mandiri

- Pilih nominal top up yang diinginkan, Anda dapat memilih isi saldo mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 500.000

- Klik “Lanjutkan”

- Pilih “Metode Pembayaran”

- Pilih “Bayar Sekarang”

- Setelah transaksi isi saldo e-toll Mandiri berhasil, lanjutkan dengan melakukan update saldo e-toll Mandiri Anda, klik disini.

- Biaya admin yang dikenakan adalah Rp 1.500

3. Top Up e-Money Mandiri di Aplikasi Tokopedia

- Buka halaman aplikasi Tokopedia.

- Pilih "Top-Up & Tagihan"

- Kemudian, klik "Uang Elektronik"

- Silahkan masukkan nomor kartu Mandiri e-Money

- Pilih jumlah nominal saldo yang diinginkan.

- Setelah itu, klik Beli dan lanjutkan pembayaran.

- Transaksi akan berhasil setelah melakukan pembayaran.

4. Top Up e-Money Mandiri di Aplikasi Mobile Blibli

- Buka aplikasi Blibli di mobile Anda.

- Pilih menu Tagihan & Isi Ulang pada halaman utama.

- Pilih menu Uang Elektronik.

- Pilih Jenis Kartu dengan mengklik “Mandiri e-Money”

- Masukkan nomor kartu sesuai yang tertera pada kartu Mandiri e-Money Anda.

5. Top Up e-money lewat LinkAja

- Masuk ke LinkAja dengan login menggunakan nomor ponselmu

- Pilih 'Lainnya'

- Masuk ke halaman menu, lalu geser ke kiri

- Pilih fitur Kartu Uang Elektronik

- Klik menu Kartu Uang Elektronik

- Setelahnya, isi kode yang terdapat di kartu uang elektronik,

- Klik Lanjut

- Pilih nominal transaksi yang diinginkan

- Ada biaya admin yang harus dibayarkan sebesar Rp 1.000 (lebih murah dari yang di e-commerce)

- Klik konfirmasi untuk meneruskan ke pembayaran

- Kartu uang eletronik kamu pun terisi

6. Top up e-money Mandiri lewat ATM Bersama

- Datang ke ATM Mandiri terdekat. Masukkan kartu debit Mandiri.

- Masukkan PIN ATM.

- Klik Transaksi Lainnya.

- Klik Mandiri Prabayar, Pilih nominal top up e-money atau isi jumlah baru.

- Klik Ya untuk melanjutkan.

- Taruh kartu mandiri e-money di tempat berlogo Mandiri.

- Tunggu transaksi selesai. Periksa saldo e-money Mandiri.

7. Top up e-money Mandiri lewat Alfamart

- Datang ke Alfamart terdekat.

- Antre ke kasir Alfamart.

- Berikan kartu e-money Mandiri.

- Informasikan nominal top up e-money Mandiri.

- Tunggu proses top up e-money Mandiri.

- Periksa saldo e-money Mandiri.



- Datang ke Indomaret terdekat.

- Kunjungi kasir atau mesin EDC Indomaret.

- Ikuti petunjuk kasir atau mesin EDC Indomaret.

- Berikan kartu e-money.

- Periksa saldo e-money Mandiri.

- Top up e-money Mandiri di Kantor Pos Terakhir

9. Top up e-money Mandiri di kantor Pos terdekat.

- Datang ke loket kantor pos.

- Berikan kartu e-money Mandiri dan sejumlah uang ke petugas kantor Pos.

- Tunggu proses top up e-money oleh petugas kantor Pos.

- Setelah selesai bukti transaksi berupa struk top up e-money Mandiri dan kartu akan diberikan.

- Cek kembali saldo e-money Mandiri.

(Tribunnews.com/Namira Yunia Lestanti)