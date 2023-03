Sosok Aswin Yanuar, Pengusaha Muda yang Viral dan Fakta di Balik Pulihnya PT Maswindo Bumi Mas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosok Aswin Yanuar adalah pengusaha muda yang viral karena merenovasi ratusan rumah warga kurang mampu secara gratis.

Tak hanya itu, melalui perusahaan yang didirikannya PT Maswindo Bumi Mas, ia dianggap memberi warna baru pada desain arsitek yang unik serta out of the box di dunia properti Indonesia.

Namun pengusaha 33 tahun itu kini menghadapi gugatan dari klien kantor cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebanyak 59 kliennya mengaku pembangunan rumah mereka mandek padahal telah mentransfer dana dengan mengikuti arahan dari kantor cabang Maswindo.

Alhasil mereka pun memprotes Aswin di berbagai jejaring media sosial dan media online.

“Setelah kami analisa ada beberapa faktor penyebab masalah ini. Pertama kecurangan para staf PT. Maswindo baik di internal kantor pusat, maupun kantor cabang yang bekerja sama membuat laporan progress palsu.

Progress itu menjadi landasan kantor pusat untuk mentransfer dana ke kantor cabang. Faktor kedua pihak klien suka menambah dan merubah bangunan, sehingga mengubah rancangan yang telah disepakati imbasnya durasi menjadi lama dan terjadi kerugian,” jelas Aswin di Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Tak hanya itu di sisi lain, beberapa kantor cabang kata Aswin ada yang salah mengitung biaya pembangunan unit klien, bahkan ada yang melaporkan proyek yang anggarannya hanya Rp100 juta tapi dilaporkan ke kantor pusat sebesar Rp1 miliar.

“Di faktor-faktor itulah PT. Maswindo banyak mengalami kerugian,” jelas Aswin.

Berbagai permasalahan itu akhirnya berimbas pada beban keuangan PT

Maswindo Bumi Mas.

Diantaranya adalah ketika klien menagih pinalti keterlambatan pembangunan serta melakukan refund.

Sementara PT. Maswindo tidak mendapatkan benefit apapun karena Aswin selaku CEO enggan mengambil untung dalam masalah tersebut.

“Ketika ada masalah di bulan Mei 2022 secara pelan saya menekan pendapatan atau cash flow perusahaan dengan tidak mengambil job. Beberapa project yang dikerjakan hanya untuk mengamankan biaya operasional dan gaji karyawan, karena saya tidak ingin mengambil untuk dari kesulitan orang,” jelas Aswin.

