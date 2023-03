Rupiah Perkasa Tembus di Bawah Rp 15.000/Dolar AS, IHSG Drop 0,05 Persen ke 6.805

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus berlangsung.

Tren yang terjadi pada pekan ini menyebabkan mata uang Garuda tembus di bawah Rp 15.000/dolar AS.

Pada perdagangan Jumat (31/3/2023), rupiah Jisdor sukses tembus ke bawah Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS), setelah berada di level Rp 14.977 per dolar AS.

Ini membuat rupiah Jisdor menguat 0,56 persen dibanding hari sebelumnya yang berada di Rp 15.062 per dolar AS. Sejalan, rupiah spot juga ditutup menguat 0,34% ke Rp 14.996 per dolar AS.

Hingga pukul 15.00 WIB, pergerakan mata uang di kawasan cenderung bervariasi. Di mana, yen Jepang menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah anjlok 0,32%.

Berikutnya, won Korea Selatan yang sudah ditutup koreksi 0,2%. Disusul, dolar Singapura yang turun 0,12% dan dolar Taiwan yang ditutup melemah 0,1%.

Sementara itu rupee India dan ringgit Malaysia berada satu tingkat di bawah rupiah setelah sama-sama terkerek 0,11%. Lalu ada peso Filipina yang sudah ditutup menanjak 0,09%.

Selanjutnya, baht Thailand terlihat naik 0,06% dan yuan China menguat tipis 0,03% pada perdagangan sore ini.

Sedangkan dolar Hongkong cenderung bergerak stabil terhadap the greenback pada sore ini.

IHSG Loyo

Sementara pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 3,67 poin atau 0,05% ke 6.805,27 pada akhir perdagangan Jumat.

Sebanyak 258 saham naik, 271 saham turun dan 187 saham stagnan.

Enam indeks sektoral selamat ke zona hijau. Sedangkan empat indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah.