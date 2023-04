Masih Minim, Kajian Ilmiah Soal Tembakau Alternatif Perlu Diperbanyak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tren penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan anak muda saat ini mengalami peningkatan.

Kondisi ini memunculkan kritikan terkait aspek medis dari konsumsi rokok elektrik, tetapi tidak ada dasar yang kuat untuk dijadikan pijakan secara akademis sebagai dasar dari kampanye negatif itu.

Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, terkait informasi tentang risiko dan manfaat produk tembakau alternatif idealnya berbasis pada fakta ilmiah.

"Memang riset penggunaan tembakau alternatif ini di Indonesia masih sangat kurang, terutama riset dari aspek kesehatan. Tetapi di negara lain sudah banyak riset tembakau alternatif terutama dari sisi kesehatan yang menyatakan orang yang merokok menggunakan vape lebih sedikit resikonya sehingga digunakan sebagai alternatif bagi orang yg mau quit smoking," kata Esther yang ditulis Senin (17/4/2023).

Menurutnya, masyarakat juga membutuhkan edukasi dan informasi mengenai produk tembakau alternatif tersebut. Namun hal yang penting dalam konteks ini adalah keterbukaan dan keilmiahan data.

Apalagi, produk tembakau alternatif seperti vape memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan produk hasil tembakau konvensional yang telah banyak dikonsumsi masyarakat. Salah satunya tidak adanya kandungan Tar dalam rokok alternatif.

"Harus banyak riset manfaat merokok dengan tembakau alternatif dari sisi kesehatan. Ada profesor Unpad, temuan risetnya tembakau alternatif bisa mengurangi kerusakan gigi. Tetapi riset semacam itu masih sangat jarang," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Otoritas Kesehatan Inggris, risiko konsumsi rokok elektrik jauh lebih ramah bagi kesehatan dibandingkan dengan produk tembakau konvensional.

Negara tersebut bahkan menggulirkan program 1 juta vape, yakni memfasilitasi peralihan konsumsi dari rokok konvensional ke rokok elektrik.

Tujuan dari program ini adalah untuk menjadikan vape sebagai alat strategis agar masyarakat dewasa mampu berhenti mengonsumsi rokok.