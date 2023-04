Sandiaga Uno Beberkan Hasil Survei, 64 Persen Ingin Wisata Mudik ke Pantai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membeberkan data sementara berdasarkan hasil survei 31 Maret hingga 14 April 2023 dari 832 responden dan survei masih terus berlangsung hingga 28 April 2023.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan, satu di antara hasilnya adalah sebanyak 64,5 persen ingin wisata pada periode mudik lebaran tahun ini ke pantai, danau, dan laut.

"Kemana mereka akan pergi preferensinya? Pantai, danau, dan laut 64 persen lebih," ujarnya dalam "The Extended Weekly Brief with Sandi Uno" di Gedung Kemenparekraf, Jakarta, Senin (17/4/2023).

Kemudian, dengan tujuan pusat kuliner 54 persen, pegunugnan/agrowisata 51,3 persen, taman rekreasi 36,5 persen, dan desa wisata hampir mencapai 29,6 persen.

Adapun potensi pergerakan masayarakat pada masa angkutan lebaran 2023 sebanyak 123,8 juta orang, di mana 22 persen yang terbesar menggunakan mobil prbadi.

"Disusul sepeda motor 20,3 persen, bus (18,39 persen) dan kereta api jarak jauh (11,69 persen)" kata Sandiaga.

Selain itu, ada beberapa data yang didapat dari survei lapangan, yakni fokus yang menjadi titik pergerakan mudik di Jawa terutama Jawa Tengah dan Cirebon.

"Lalu, Sulawesi terutama makassar, Lampung dan Sumatra khususnya di sekitar Kota Padang Ssebagai jalur utama arus mudik untuk perwakilan wilayah barat, tengah, dan timur, kami lakukan survei di daerah-daerah tersebut dan lima daerah asal perjalanan terbanyak lebaran 2023 adalah Jatim 17,1 persen, Jateng 15,1 persen, Jabodetabek 14,8 persen," pungkasnya.