Daftar Perusahaan yang Lakukan PHK dari Januari hingga April 2023, Salah Satunya GoTo

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tren pemutusan hubungan kerja atau PHK masih tergolong tinggi hingga saat ini.

Berbagai perusahaan global ternama pun telah mengonfirmasi adanya pemangkasan terhadap sejumlah karyawannya.

Tak hanya di perusahaan global, sejumlah perusahaan di Indonesia pun juga mengikuti langkah serupa.

Baca juga: Badai PHK Hantam Raksasa Akuntan Ernst & Young, 3.000 Karyawan Diberhentikan

Salah satunya yakni GoTo yang pada Maret lalu memutuskan untuk memangkas 600 karyawannya.

Untuk lebih mengetahui sejauh mana perusahaan global memangkas karyawannya, berikut ini kami telah merangkum sejumlah perusahaan yang melakukan PHK dari Januari hingga April 2023.

1. Vodafone Pangkas Ratusan Karyawan di London, Inggris

Vodafone Group, perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya di London, Inggris pada Januari silam.

Pengumuman tersebut sebagai tindak lanjut dari pernyataan Vodafone pada November 2022, di mana perusahaan pada saat itu tengah menyusun langkah-langkah penghematan biaya senilai 1 miliar euro akibat prospek pasar yang memburuk.

“Kami sedang meninjau model operasi, selanjutnya kami akan berfokus pada penyederhanaan bisnis,” kata Vodafone, mengutip Reuters.

Saham perusahaan juga diketahui turun 22 persen sepanjang tahun lalu, yang akhirnya membuat Nick Read mengundurkan diri dari kursi CEO Vodafone.

2. Vox Media PHK 130 Karyawan

Perusahaan media Vox Media Inc, penerbit majalah New York dan media online Vox.com, Eater, serta The Verge, mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 7 persen karyawannya.

Kepala Eksekutif Vox Media Jim Bankoff mengatakan pemangkasan tersebut akan memengaruhi 130 karyawan di banyak tim termasuk editorial.

Baca juga: Sepekan Sebelum Lebaran Sayurbox Malah PHK Karyawannya, Ini Alasan Manajemen