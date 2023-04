Ini Lima Negara Penanam Modal Terbesar di Indonesia, Total Mencapai Rp177 Triliun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam laporannya mengungkapkan, realisasi investasi di Indonesia tercatat senilai Rp328,9 triliun pada kuartal I-2023.

Dari total tersebut, kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp177 triliun, atau 53,8 persen dari total realisasi di kuartal I-2023.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, berdasarkan asal negara, Singapura menduduki urutan pertama, dengan nilai sebesar sebesar 4,3 miliar dolar AS.

Baca juga: Realisasi Investasi Kuartal I 2023 Mencapai Rp328,9 Triliun, Didominasi Modal Asing

Angka tersebut setara Rp63 triliun (asumsi kurs Rp14.658 per dolar AS).

Kemudian di tempat kedua disusul oleh Hong Kong sebesar 1,5 miliar dolar AS, China 1,2 miliar dolar AS, Jepang sebesar 1,0 miliar dolar AS, dan Amerika Serikat sekitar 800 juta dolar AS.

Bahlil meyakini bahwa tingkat kepercayaan dunia usaha internasional kepada Indonesia masih tetap baik dan bahkan menunjukkan peningkatan sebanyak 20,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

”Kami terus mengawal investasi di sektor strategis yang memberikan nilai tambah, seperti hilirisasi sumber daya mineral," ucap Bahlil di Kantor Kementerian Investasi Jakarta, Jumat (28/4/2023).

"Pada periode triwulan I 2023 ini, realisasi PMA pada sektor manufaktur khususnya industri logam menempati urutan pertama pada triwulan I 2023 ini yaitu sebesar 2,9 miliar dolar AS," lanjutnya.

Kemudian untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp151,9 triliun atau 46,2 persen dari capaian investasi periode ini.

Khusus untuk capaian realisasi PMA, provinsi Sulawesi Tengah kembali mencatatkan sebagai lokasi dengan realisasi PMA tertinggi yaitu sebesar 1,9 miliar dolar AS. Dan kemudian diikuti oleh Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, serta Riau.

Sementara untuk realisasi PMDN, provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi tertinggi sebesar Rp21,9 triliun dan diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Riau.

“Sebaran investasi ke luar Jawa terlihat di sini. Sulawasi Tengah tertinggi dan Riau masuk dalam 5 besar lokasi PMA, kemudian di peringkat 5 besar lokasi PMDN ada Kalimantan Timur dan Riau," papar Bahlil.

"Kementerian Investasi terus mendorong pertumbuhan investasi berkualitas yang Indonesia sentris. Kita dorong penciptaan kawasan-kawasan ekonomi baru," pungkasnya.