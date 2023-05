Menparekraf Sandiaga Sebut Warga Jabodetabek yang Tak Mudik Banyak Berwisata di Jakarta

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkap ada sebuah tren berwisata di kalangan masyarakat Jabodetabek yang tak melakukan mudik saat periode libur Lebaran 2023.

"Kami melihat tren bahwa yang tidak mudik di kawasan Jabodetabek, melakukan reverse tourism. Mereka datang ke Jakarta [untuk berwisata, red]," katanya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Selasa (2/5/2023).

Menurut Sandiaga, ada sejumlah destinasi favorit yang menjadi tujuan para wisatawan, yaitu Ancol, Kebun Binatang Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, Masjid Istiqlal, dan Monas. Lalu, ada Jakarta Aqauarium.

"Saya bisa menambahkan bahwa saya ke mal pada penuh. Termasuk yang ada Jakarta Aquarium itu penuh banget sampai empat ribu [orang]," ujar Sandiaga.

Selain itu, tren berwisata transportasi umum di Jakarta seperti menggunakan MRT, juga disebut sebagai sesuatu yang menyenangkan.

Menurut dia, tren berwisata transportasi umum ini ramai karena di daerah yang ditinggali oleh wisatawannya, tak memiliki transportasi umum yang aman dan nyaman.

"Kami sangat optimis bahwa naik MRT bisa jadi sesuatu yang menyenangkan bagi teman-teman yang di daerahnya tak ada transportasi umnum yang nyaman dan aman. MRT Jakarta punya daya tarik tersendiri. Apalagi transportasi publik tersebut dikelola dengan penuh profesional oleh teman-teman MRT," kata Sandiaga.

Atas keberadaan tren ini, Sandiaga mengatakan telah menggandeng Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) agar Jakarta bisa menawarkan desitinasi wisata setiap ada liburan panjang atau periode berlibur lainnya.

"Kami justru menangkap peluang ini melalui kerja sama dengan PUTRI. Setiap ada libur panjang dan sebagainya, Jakarta justru menawarkan beberapa destinasi unggulan. Setu Babakan, Kepulauan Seribu, dan sebagainya," ujar Sandiaga.

Pengunjung Ancol Capai 19 Ribu Orang

Pada hari pertama Lebaran, Sabtu (22/4/2023), jumlah pengunjung hari mencapai 19.100 orang.

Bersama dengan jumlah orang tersebut dikatakan Humas Taman Impian Jaya Ancol, Ariyadi Eko, terdapat 1.900 kendaraan roda dua dan 5.200 kendaraan roda empat yang terdata memasuki area teman hiburan tersebut.

"Data pengunjung Ancol 22 April 2023 pukul 12.00 WIB, individu 19.100 orang, motor 1.900 dan mobil 5.200," kata Eko ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (22/4/2023).