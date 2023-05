BBM Non-Subsidi di Pertamina Turun, Begini Perbandingan Harga di Shell, BP, dan Vivo per 5 Mei 2023

TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO

Sejumlah harga BBM di pertamina resmi mengalami penurunan harga. Seperti misalnya BBM jenis Dexlite yang turun dari bulan sebelumnya Rp 14.250 per liter, kini menjadi Rp 13.700 per liter. Tak hanya itu, harga BBM jenis Pertamina Dex juga turut mengalami penurunan menjadi Rp 14.600 per liter turun dari harga sebelumnya Rp 15.400 per liter.