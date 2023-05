Link dan Cara Beli Tiket Konser Coldplay Jalur Public On Sale, Pembelian Dibuka 19 Mei 2023

Penjualan tiket konser Coldplay jalur public on sale resmi dibuka pada Jumat (19/5/2023).

TRIBUNNEWS.COM – Pembelian tiket konser Coldplay bertajuk “Music of The Spheres World Tour” jalur public on sale resmi dibuka pada Jumat (19/5/2023).

Penjualan tersebut akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.

Dapat diakses melalui link coldplayinjakarta.com.

Berbeda dengan Presale, penjualan tiket pada Public On Sale dapat dibayar dengan bank apapun.

Lebih lanjut dalam unggahan di media sosial PK Entertainment selaku promotor resmi konser Coldplay Jakarta 2023.

Menjelaskan bahwa konser perdana Coldplay akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023.

Nantinya pembelian tiket akan terbagi dalam 11 kategori.

Di kategori tiket termahal ada Ultimate Experience yang dibanderol seharga Rp11 juta.

Sementara kategori termurah yaitu Cat 8 dipatok dengan harga Rp 800.000.

Adapun besaran pajak yang ditetapkan PK Entertainment untuk masing – masing seat plan, yaitu sebesar 15 persen yang ditambah pajak layanan 5 persen.

Besaran pajak tersebut, disesuaikan dengan aturan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan.

Berikut cara beli Tiket Coldplay melalui Public On Sale yang di buka pada 19 Mei 2023

- Buka laman www.coldplayinjakarta.com.

- Kemudian, pilih "Tickets".