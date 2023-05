Sejahterakan Nasabah, Anak Usaha Holding Ultra Mikro BRI Ini Raih Excellence Award 2023

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – CEO BRI Group Sunarso menekankan, sudah menjadi tugas perusahaan dalam menyediakan ruang untuk berkompetisi, aturan main yang sehat, management system yang jelas, dan menyediakan rewards atau penghargaan di lingkungan kerja.

Upaya tersebut direalisasikan melalui penyelenggaraan BRI Excellence Award (BEA) untuk performa perusahaan-perusahaan di bawah holding ultra mikro BRI Group tahun 2022 di Menara BRILiaN, Jakarta, pada 12 Mei 2023.

Program tahunan ini memiliki beberapa kategori penghargaan seperti Best Employee, Best Unit Kerja, Best Data Quality Awareness, Best Service & Operasional, dan Best Culture dengan sejumlah kriteria pada aspek penjuriannya.

Antara lain bagaimana internalisasi nilai AKHLAK, peningkatan performa kerja, dan bagaimana kultur perusahaan dapat tercermin dalam kinerja pekerjaan.

Di kegiatan tersebut PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih 3 penghargaan dari 5 kategori yakni Best Employee Bisnis, Best Employee Support, Best Unit Kerja. PNM cabang Padang juga meraih predikat Best Unit Kerja.

Dua karyawan yang dinilai turut berkontribusi besar dalam pencapaian 14 juta nasabah di akhir 2022 juga diundang hadir di kegiatan ini, yakni Yuni Andriyani, Account Officer (AO) dari Unit Caringin PNM Cabang Garut, yang meraih Best Employee Bisnis, dan Meliana dari FAO Unit Salopa, PNM Cabang Tasikmalaya, yang juga meraih penghargaan Best Employee Support.

Yuni dan Meliana juga berhasil mendapatkan penghargaan pada PNM Excellence Award 2023 pada 10 Mei lalu.

"Walaupun baru lulusan SMA dan memiliki keterbatasan akses mereka masih dapat berprestasi dan prestasinya-pun tidak main-main,” puji Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM.

PNM saat ini memiliki 69.000 karyawan tersebar di seluruh Indonesia dan perusahaan selalu aktif dalam memperhatikan pengembangan soft skill dan hard skill mereka seperti melalui kegiatan pelatihan.

Kegiatan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan) yang dilakukan setiap minggu oleh AO dan para nasabah ibu rumah tangga juga berdampak sirkuler, turut melatih soft skill SDM di PNM seperti meningkatnya kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking serta kemampuan negosiasi.