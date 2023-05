Bos Sido Muncul Irwan Hidayat Beberkan Cara Perusahaan Tetap Bertumbuh pada Era Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda dari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat mengatakan, era baru baginya adalah tahun ini karena Indonesia sebagai negara yang mulai maju, Sido Muncul ingin menerapkan era quality atau kualitas.

Menurut, jadi apa yang perusahaan lakukan itu, kualitas yang akan menjadi target untuk lebih ditingkatkan terus ke depannya.

"Dan kita ini hidup di era Indonesia menuju masa depan yang cerah gitu dan itu yang kami persiapkan. Pabriknya harus baik, pabriknya harus memenuhi syarat lingkungan, memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan yang aman," ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Sido Muncul Terima Penghargaan Bisnis Indonesia Awards 2023 Kategori Farmasi

Selain itu dari sisi perpolitikan dalam negeri, lanjut Irwan, juga akan terdapat pemerintahan yang baru pada 2024 mendatang.

"Ya era ini kan era baru, tahun depan juga presidennya baru. Ini yang kami persiapkan, bahkan kami sudah mempersiapkan kalau dilihat itu pabriknya Tolak Angin, automation yang kita resmikan 5-6 tahun lalu," katanya.

Dia menambahkan, automation tersebut adalah bukti bahwa perusahaan sudah membayangkan era baru Indonesia ini bener tahun lalu.

"Kami sudah mempersiapkan 5-6 tahun lalu dengan perusahaan yang automation, semuanya SOP-nya kami perbaiki ya, dan apa yang kami lakukan itu beyond the regulation gitu. Jadi, pemerintah menerapkan A, kami berupaya untuk menjadi A plus, itu karena era yang menurut bayangan kami, kita akan menghadapi era baru," pungkas Irwan.