BBM di SPBU Shell Banting Harga, V-Power Dibanderol Rp13.400 Shell Super Jadi Rp12.630 Per Liter

Per 1 Juni 2023 Shell menyatakan harga BBM 4 jenis Shell resmi mengalami penurunan harga.

TRIBUNNEWS.COM – Shell Indonesia kembali melakukan penyesuaian harga pada beberapa jenis BBM.

Melalui laman resminya, per 1 Juni 2023 Shell menyatakan bahwa harga BBM 4 jenis Shell resmi mengalami penurunan harga.

Sesuai denganKeputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis BBM dan Minyak Solar.

Adapun penurunan kali ini membuat harga BBM Shell Super turun Rp1.360 per liter menjadi Rp12.630 per liter, dari bulan sebelumnya dibanderol seharga Rp13.990 per liter.

Sementara harga Shell V-Power turun Rp1.450 per liter menjadi Rp13.400 dari sebelumnya dipatok dengan harga Rp14.850 per liter.

Penurunan harga juga terjadi pada BBM jenis Shell V-power Nitro+ (RON 98) yang turun menjadi Rp13.670 per liter.

Atau turun sekitar Rp1.450 dari semula dipatok Rp15.120 per liter.

Begitupun dengan harga BBM jenis diesel merek Shell V-Power Diesel yang turun Rp1.350 per liter menjadi Rp13.290 per liter dari Mei lalu dihargai Rp14.640 per liter.

BBM Pertamina

Tak hanya Shel yang mengalami penurunan harga, melalui laman mypertamina.id, per 1 Juni 2023 Pertamina menyatakan bahwa harga BBM jenis Pertamax, Dexlite resmi turun.

Dimana Pertamax kini dibanderol lebih murah jadi Rp 12.500 per liter, turun tajam dari harga sebelumnya Rp 153.300 per liter.

Sementara harga Dexlite turun Rp 1.050 per liter dari harga sebelumnya Rp 13.700 per liter, kini dipatok menjadi Rp 12.650 per liter.

Adapun penyesuaian yang dilakukan Pertamina, juga membuat harga BBM jenis Pertamax Turbo mengalami penurunan harga sebanyak Rp 1.400.

Menjadi Rp13.600 per liter dari harga sebelumnya dibanderol dikisaran Rp 15.000 per liter.