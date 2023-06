Pentingnya Simulasi dan Forum Diskusi Sebelum Investasi Saham

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) mengenalkan dua fitur baru dalam aplikasi tradingnya, yaitu Investment Simulator atau Simulasi Investasi dan forum IPOT Buzz.

Kedua fitur tersebut dibuat untuk memudahkan para investor pemula, berpengalaman, ataupun masyarakat awam supaya mengenal lebih jauh dunia investasi.

"Tanpa menjadi nasabah, selama kita download aplikasi IPOT, bisa gunakan fitur IPOT Buzz dan Simulasi. Masih banyak fitur lain yang dapat diakses tanpa harus jadi nasabah atau tanpa registrasi," ujar Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas Moleonoto The dalam talk show bertajuk “Changing the Game, Changing the Mindset!” di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Dia menjelaskan, fitur-fitur yang dihadirkan di dalam aplikasi ini sekaligus sebagai edukasi kepada masyarakat yang ingin memulai berinvestasi.

Inovasi dalam aplikasi ini dapat menjadi turorial bagi masyarakat yang ingin investasi di saham, ETF, reksa dana dan lainnya.

Sementara untuk fitur IPOT Buzz, pengguna aplikasi bisa memanfaatkan fitur ini untuk berdiskusi, bertanya, hingga saling berbagi informasi terkait isu-isu di dunia investasi.

IPOT Buzz, lanjut Moleonoto, memberikan kemudahan dan kewenangan mandiri dari pengguna aplikasi untuk mengatur kebutuhan informasi sesuai kebutuhannya.

Dipastikan juga, informasi atau konten yang dipublish melalui IPOT Buzz merupakan informasi kredibel dan terpercaya.

Berdasarkan forum diskusi atau informasi yang didapatkan, apabila investor ingin menindaklanjuti dengan melakukan transaksi bisa dieksekusi langsung melalui fitur ini.

"Fitur IPOT Buzz memungkinkan pengguna aplikasi bisa langsung interaksi. Jadi, bukan sekadar postingan statis, tapi kita bisa klik ticker satu di antara saham apabila ingin melakukan aksi lanjutan," katanya.

Kemudian terkait fitur Simulasi Investasi, Moleonoto menambahkan, bahwa fitur ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna aplikasi atau investor pemula untuk melakukan transaksi percontohan tanpa menggunakan uang nyata alias virtual money.

Dengan simulasi secara real time diharapkan bisa mengedukasi masyarakat agar lebih memahami cara berinvestasi di dunia saham tanpa rasa khawatir.

"Dengan simulasi ini kita kasih kesempatan kepada masyarakat untuk bisa belajar dulu, bisa mencoba dulu. Jadi, bisa merasakan pengalaman sendiri, setelah mencoba kemudian sudah siap dan percaya diri kita baru bisa memulai berinvestasi," pungkasnya.