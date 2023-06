Bidik Pasar Non Subsidi, Perbankan Kerja Sama dengan Pengembang Nasional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sales Center Bank Tabungan Negara (BTN) Jakarta - Kelapa Gading menggelar akad kredit bersama dengan developer skala nasional.

Sales Center KPR BTN diketahui telah bekerjasama dengan 27 pengembang atau developer di Indonesia, yakni Sinarmas Land, Ciputra, Jaya Group, Lippo Group, Lavon Swan City, Metland, Modernland, Greenwoods, Agung Podomoro, Damai Putra Group, Adhi Commuter Properti, dan lainnya.

Regional Office 2 Head Bank BTN, Iriska Dewayani mengatakan, akad bersama kali ini mengangkat tema Signing Celebration, di mana BTN melakukan akad bersama dengan Developer Skala Nasional antara lain Lavon - Swan City, Jaya Grup, Lippo Group, dan Adhi Commuter Properti.

"Ini sedikit berbeda dengan istilah pada umumnya yang dilakukan selama ini disebut dengan akad masal. Dikarenakan tipikal konsumen yang berbeda, dikarenakan size ticket nominal nya mayoritas diatas Rp750 juta," ujar Iriska, Rabu (28/6/2023).

Menurut Iriska, potensi segmen dengan ticket size di atas Rp1 miliar masih cukup besar. Karena itu, BTN meningkatkan market share pada segment Emerging Affluent melalui hadirnya Sales Center KPR BTN ini.

"Akad kredit bersama ini juga merupakan awal yang baik untuk memperkenalkan layanan eklusif Bank BTN,” ujar Iriska.

Sales Center Head Bank BTN - Jakarta Kelapa Gading Romeo Daniel MVE mengatakan, Sales Center KPR BTN merupakan bagian dari proses transformasi Bank BTN.

“Kami menawarkan program eksklusif dengan suku bunga yang lebih ringan dan kompetitif dengan suku bunga mulai dari 2,99 persen fixed 1 tahun dengan kenaikan berjenjang dan stabil,” ujar Romeo.

Selain dalam rangka pengembangan area bisnis baru, Sales Center KPR BTN dibangun untuk mewujudkan visi menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada 2025 mendatang.