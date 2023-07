KFC Tebar Promo Makan Kenyang Bertiga Cuma Rp 54.545, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial KFC di awal bulan Juli 2023.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Kentucky Fried Chicken atau biasa dikenal KFC kembali memberikan promo spesial di awal bulan Juli.

Promo yang ditawarkan oleh KFC tersebut yakni Makan Kenyang Bertiga hanya dengan membayar Rp 54.545.

“Makan Kenyang Bertiga dengan modal 54 ribu an doang bisa dapet 3 ayam plus 3 nasi plus 3 coca-cola,” tulis KFC Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Berlaku di seluruh outlet KFC Indonesia, kecuali Bandara

- Promo Value Kombo Take Away hanya berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2023

- Promo makan kenyang Rp 54 ribu berlaku hanya untuk berlaku untuk pemesanan take away dan drive thru⁠

- Pembelian take away dikenakan biaya tambahan

- Bisa pilih varian ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).

- Ayam terdiri dari 2 potongan besar dan 1 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

(Tribunnews.com/Mikael Dafit Adi Prasetyo)