Update Harga Pangan 4 Juli 2023: Beras, Minyak Goreng, Gula hingga Telur Ayam Kompak Turun

Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN

Sebagian besar bahan pangan mengalami penurunan pada Selasa (4/7/2023), misal beras turun menjadi Rp 12.000 per kg. Minyak goreng kemasan dijual lebih murah yakni Rp 19.600 per liter. Gula Rp 14.600 per kg, sementara telur ayam dibanderol Rp 31.600 per kg.