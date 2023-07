Beras, Telur, Gula, dan Minyak Alami Penurunan Harga, Simak Update Bahan Pangan Per 10 Juli 2023

TRIBUNNEWS/JEPRIMA

Beras kualitas super hari ini Senin (10/7/2023) dipatok turun menjadi Rp 14.900 per kg, telur ayam ras dijual lebih murah yakni Rp 31.750 per kg. Sementara harga gula lokal melandai dikisaran Rp 14.750 per kg.