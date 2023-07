Update Harga Pangan 12 Juli 2023: Bawang Putih, Telur Ayam, hingga Gula Pasir Melonjak

Tribun Jabar/GANI KURNIAWAN

Simak rincian harga pangan pada Rabu (12/7/2023), bawang putih kini dipatok naik menjadi Rp 42.950 per kg. Telur ayam jadi Rp 31.850 per Kg. Sementara gula pasir naik Rp 14.750 per kg.