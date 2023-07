Perkasa, Rupiah Melesat Te,mbus di Bawah Rp 15.000 Per Dolar AS Kamis Pagi Ini

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melesat di bawah Rp 15.000/dolar AS.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melesat di bawah Rp 15.000/dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg pada hari ini, Kamis (12/7/2023), dibuka menguat ke Rp 14.961 per dolar AS.

Hingga sekira pukul 09.20, mata uang Garuda bergerak melesat hingga naik 99,5 poin atau 0,66 persen ke Rp 14.975 per dolar AS dengan rentang pergerakan di kisaran Rp 14.947 per dolar AS sampai Rp 14.990 per dolar AS.

Berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah dibuka berada pada posisi Rp 15.080 per dolar AS dengan kisaran harian Rp 14.949 per dolar AS hingga Rp 15.080 per dolar AS.

Kemudian sekira pukul 09.20, pergerakan rupiah terus menguat hingga 101 poin atau 0,67 persen ke level Rp 14.974 per dolar AS.

Sementara, rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada level Rp 15.084 per dolar AS.

Sebelumnya, Analis pasar uang sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, rupiah dapat bergerak menguat hingga Rp 15.010.

"Intuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif. Namun, ditutup menguat di rentang Rp 15.010 per dolar AS hingga Rp 15.130 per dolar AS," ujar dia mengutip risetnya, Kamis (13/7/2023).

Dia menjelaskan, sentimen eksternal yang memengaruhi rupiah adalah kemarin dolar AS merosot ke level terendah dua bulan terhadap mata uang utama menjelang pembacaan inflasi AS.

Sementara, poundsterling naik ke level tertinggi 15 bulan di tengah ekspektasi Bank of England (BoE) akan menaikkan suku bunga lebih jauh.

Investor fokus pada data inflasi AS yang akan dirilis, dengan ekspektasi harga konsumen inti naik 5 persen secara tahunan pada bulan Juni dan angka tersebut memberikan kejelasan lebih lanjut tentang kemajuan Federal Reserve dalam perjuangannya melawan inflasi.

Inflasi yang lengket secara luas diperkirakan akan menarik lebih banyak kenaikan suku bunga dari Fed, dengan bank sentral akan menaikkan suku bunga setidaknya 25 basis poin dalam pertemuan akhir Juli.

"Komentar terbaru dari pejabat Fed menegaskan kembali bahwa sementara bank sentral hampir mencapai suku bunga puncaknya, suku bunga masih akan naik dalam waktu dekat. Suku bunga AS juga diperkirakan akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama," kata Ibrahim.