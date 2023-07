Richeese Factory Tebar Promo Makan Hemat Mulai dari Rp 20.000, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo makan hemat dari Richeese Factory.

Salah satu restoran cepat saji, Richeese Factory kembali memberikan promo spesial “Super Hot Deal”.

Promo tersebut berupa pilihan dua menu yang terdiri dari Combo Super Hot Deal 1 (Fire Chicken plus Nasi) yang dapat diperoleh dengan harga mulai Rp 22.727. Sedangkan Combo Super Hot Deal 2 (Fire Flying Chicken personal/Richicken plus Nasi).

“Nikmati Promo Super Hot Deal di seluruh outlet Richeese Factory se-Indonesia,” tulis Richeese Factory dalam sebuah caption di akun Instagram resminya, Senin (17/7/2023).

Sebagai perbandingan, jika tanpa adanya promo atau harga normal, Combo Super Hot Deal 1 dijual seharga Rp 31.818, sementara Combo Super Hot Deal 2 dapat diperoleh dengan harga Rp 29.090.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk mendapatkan promo “Super Hot Deal” Richeese Factory adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku Senin hingga Jumat (kecuali Hari Libur Nasional)

- Promo berlaku di seluruh outlet Richeese Factory

(Untuk outlet Richeese Factory wilayah Jakarta terdapat di Richeese Factory Kemang, Fatmawati dan Mangga Besar. Sedangkan Outlet Richeese Factory di Solo terdapat di Jl. Slamet Riyadi No.350, Laweyan).

- Promo berlaku melalui pembelian dine in, take away, drive thru, dan pemesanan online (GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood).

- Pilihan potongan ayam sesuai ketersediaan outlet

- Harga dapat berbeda di setiap wilayah

Sumber (https://www.instagram.com/p/CuzNLJVSPei/?img_index=1)

(Tribunnews.com/Mikael Dafit Adi Prasetyo)