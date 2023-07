Bawang Putih per 19 Juli 2023 Turun Harga Rp39.450, Rawit Dibanderol Murah Jadi Rp26.250

Warta Kota/YULIANTO

Harga bawang putih pada perdagangan Rabu (19/7/2023) dibanderol lebih murah dikisaran Rp 39.450 per kg, turun Rp 3.450 dari harga sebelumnya yakni Rp 42.900 per kg. Sementara cabai rawit merah anjlok Rp 19.000 menjadi Rp 26.250 per kg.