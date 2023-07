Modernisasi Sistem Keuangan Amerika Serikat, The Fed Luncurkan Layanan Transfer Tunai Instan

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Bank sentral Amerika yang dikenal dengan nama Federal Reserve Amerika (The Fed) tengah bersiap meluncurkan layanan pembayaran baru yang memungkinkan masyarakat AS untuk dapat melakukan transfer tunai instan.

Diberi nama FedNow, layanan ini di buat The Fed agar aktifitas transfer tunai tanpa kartu ATM atau m-banking bisa dilakukan nasabah secara real time. Tak seperti seperti layanan pembayaran peer-to-peer Venmo atau PayPal, yang bertindak sebagai perantara antar bank.

Transaksi FedNow sendiri telah terafiliasi secara langsung dengan rekening bank sentral, sehingga masyarakat bisa dengan mudah menerima atau mengirim uang tanpa kartu ATM dalam hitungan detik tanpa perlu perlu jeda waktu berhari – hari.

"Bagi kami, FedNow benar-benar cara yang bagus untuk memperluas jangkauan dengan begitu konsumen dan usaha kecil bisa meraup keuntungan lebih" kata Anu Somani, kepala utang global dan pembayaran di Bank AS.

Melansir dari Reuters, rencananya layanan keuangan ini akan segera dirilis dalam waktu dekat untuk 41 bank dan 15 penyedia layanan bersertifikat. Termasuk bank komunitas dan kreditur besar seperti JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, dan US Bancorp.

Untuk saat ini Fed menegaskan bahwa layanan keuangan FedNow tidak akan membebankan biaya kepada konsumen.

Langkah tersebut diambil bank sentral The Fed guna menyusul menyusul Inggris, India, Brasil serta Uni Eropa yang telah lebih dulu menggunakan layanan serupa selama bertahun-tahun.

Sebelum dirilis ke publik, FedNow sebenarnya telah dioperasikan The Fed pada tahun 2019 silam dengan batas maksimum transaksi sebesar 500.000 dolar AS. Namun setelah melewati sejumlah peningkatan kini transaksi transfer melalui FedNow bisa dilakukan selama 24 jam tanpa batas maksimum.

Meski industri perbankan swasta di Amerika tengah mengalami guncangan akibat kebangrutan Silicon Valley Bank, namun The Fed menjamin apabila layanan keuangan besutannya aman dari ancaman krisis valuasi lantaran memiliki sumber daya yang cukup untuk membendung gelombang arus keluar.