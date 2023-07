Telkom Selenggarakan Digiland 2023 di Surabaya, Sukses Inspirasi Lebih dari 3.500 Pengunjung

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun ke-58, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sukses menyelenggarakan Digiland kedua di Surabaya.

Bertempat di Parkir Timur Plaza Surabaya, Digiland 2023 berhasil menarik lebih dari 3.500 pengunjung dari karyawan TelkomGroup dan masyarakat umum dengan dimeriahkan oleh beragam acara seperti Digiland Talks, Festival Musik, Pasar Rakyat, dan Pameran UMKM binaan serta pameran inovasi dan layanan TelkomGroup terbaru, pada Minggu (23/7).

Melanjutkan kesuksesan acara Conference pada Digiland 2023 Jakarta, Digiland di Surabaya kembali menghadirkan sesi talkshow bertajuk Digiland Talks yang terdiri dari tiga sesi yaitu Elevating Your Future, Elevating Your Business, dan Elevating Your Passion dengan berbagai narasumber inspiratif untuk mengelevasi masa depan Indonesia.

Pada sesi Elevating Your Future, dipandu oleh Cak Lontong sebagai moderator, Dosen dan Peneliti 5G dan 6G dari Telkom University, Assoc. Prof. Dr. Eng. Khoirul Anwar serta Chef & Content Creator Arnold Poernomo menyampaikan pentingnya mengurangi kesenjangan kapabilitas para talenta dalam menghadapi masa depan, khususnya kapabilitas digital.

Hal ini karena digitalisasi dapat mendukung dan mengoptimalkan aktivitas dan bisnis, serta dengan didukung peningkatan keterampilan secara konsisten. Selain itu, semangat berinovasi dan terus berkembang menjadi hal penting agar dapat bertahan menghadapi masa depan.

Digiland Talks dilanjutkan dengan sesi Elevating Your Business menghadirkan Fashion Designer Diana Putri, Co-Founder Riliv Audrey Maximillian, dan CEO Privy Marshall Pribadi, serta Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R. Pada sesi ini para narasumber menyampaikan peran dan pemanfaatan digitalisasi dalam mengoptimalkan bisnis. Salah satunya disampaikan oleh Fashion Designer sekaligus Founder Diana Couture, Diana Putri bahwa dengan digitalisasi menciptakan possibility dan accessibility bagi bisnis, di mana berkat kehadiran digitalisasi mampu memperluas koneksi dan jangkauan sehingga mendukung peningkatan potensi berkembangnya bisnis.

Lebih lanjut, Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R juga menyampaikan dukungan Telkom dalam mengembangkan potensi para pelaku bisnis khususnya di segmen UKM melalui pemanfaatan digitalisasi dengan menghadirkan Indibiz sebagai ekosistem solusi digital dunia usaha Indonesia untuk membawa UKM Go Global.

Selain itu, Venusiana juga menambahkan pentingnya adaptif dalam menggunakan teknologi serta terus berkolaborasi melalui kerja sama dengan para ahli guna meningkatkan potensi bisnis.

Menutup talkshow, sesi Elevating Your Passion membahas pemanfaatan digitalisasi dalam mengoptimalkan potensi diri bersama narasumber inspiratif Content Creator Fiki Naki, Londo Kampung/Cak Dave, dan Dono Pradana, serta Direktur Digital Business Telkom Muhamad Fajrin Rasyid.

Di talkshow ini, pengunjung mendapatkan insight pentingnya pengembangan dan peningkatan nilai diri melalui pemanfaatan digitalisasi guna menciptakan konten maupun produk yang unik dan memiliki nilai lebih.

“Penting untuk mempelajari kegagalan dalam berusaha, baik usaha berupa menciptakan konten maupun produk. Dan di era digital, kita bisa memanfaatkan banyak tools digital untuk mempelajari dan memperbaiki kegagalan tersebut untuk meningkatkan value diri,” jelas Fajrin selaku salah satu narasumber pada sesi tersebut.

Sebagai puncak acara Digiland 2023, diadakan momen selebrasi 58 Tahun Telkom Indonesia bersama Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R dan Direktur Digital Business Telkom Muhamad Fajrin Rasyid, didampingi SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza dan EVP Telkom Regional V Teddy Hartadi beserta para senior leader TelkomGroup.

“Di usia 58 tahun ini, kami berterima kasih atas loyalitas dan kepercayaan kepada Telkom sebagai digital telco pilihan utama masyarakat. Telkom berkomitmen untuk terus berinovasi dan bersinergi dalam memberikan kontribusi terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk para pelaku bisnis,” ujar Venusiana.

Pada Digiland 2023 Surabaya, pengunjung juga dihibur oleh penampilan apik dari berbagai local heroes (musisi lokal) seperti Gildcoustic, Kidnep, serta Aviwkilla, dan musisi nasional yaitu Nella Kharisma, HIVI, RAN, serta Wali.

Guna melengkapi kemeriahan, Digiland 2023 Surabaya juga menghadirkan total 30 tenant Pasar Rakyat dan UMKM binaan Telkom sebagai upaya mendukung peningkatan ekonomi Indonesia, serta pameran inovasi dan layanan baru TelkomGroup yaitu Indibiz serta Telkomsel.

“Semoga masyarakat khususnya warga Surabaya dapat menikmati suguhan istimewa Telkom melalui Digiland 2023 ini, yang diharapkan dapat semakin mendukung komitmen Telkom sebagai digital telco terdepan dalam upaya percepatan digitalisasi guna mengelevasi masa depan Indonesia,” tutup EVP Telkom Regional V Teddy Hartadi.

Digiland 2023 merupakan puncak dari rangkaian peringatan ulang tahun ke-58 Telkom Indonesia dengan mengangkat tema “Elevating Your Future” yang tak hanya menghadirkan hiburan musik, namun juga talkshow edukatif dan pameran inovasi serta pameran UMKM binaan sebagai wujud komitmen Telkom mendukung setiap aktivitas para pelaku bisnis dan masyarakat di berbagai lapisan dalam mengelevasi masa depan Indonesia.