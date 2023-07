Promo Akhir Bulan KFC: Nikmati Menu Korea Daebak Don Cuma Bayar Rp 15.000, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial KFC di akhir bulan Juli 2023.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Kentucky Fried Chicken atau biasa dikenal KFC kembali memberikan promo untuk pelanggan setianya.

Promo yang ditawarkan oleh KFC tersebut berupa menu A la Carte Korea Daebak Don yang dapat dibeli dengan harga Rp 15.000.

“Cuman 15 ribu an aja, kamu udah bisa menikmati cita rasa Korea yang 맛있습니다,” tulis KFC Indonesia dalam keterangan di akun Instagram resminya.

Selain menu ala carte, terdapat juga 2 menu kombo untuk menu Daebak Don:

1. Kombo Super Besar 9: Rp23.182

- 1 pc Daebak Don

- 1 pc Telur

- 1 pc Coca Cola Reguler

2. Kombo Super Besar 10: Rp38.637

- 1 pc Daebak Don

- 1 pc Telur

- 1 pc ayam Crispy/OR

- 1 pc Coca Cola Reguler

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo ini berlaku di outlet KFC seluruh Indonesia, kecuali bandara

- Promo berlaku setiap hari selama persediaan masih ada

- Promo A la Carte Daebak Don berlaku untuk pembelian Dine In, Take Away dan Drive Thru

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)