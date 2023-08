Pertamina Call Center 135 Raih Penghargaan Internasional Empat Tahun Berturut-turut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertamina Call Center 135 (PCC 135) terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam empat tahun berturut-turut, PCC 135 meraih penghargaan dalam ajang Contact Center World Asia Pacific Awards.

Pada tahun 2023 sebanyak 13 penghargaan berhasil diraih.

Baca juga: Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per Rabu, 2 Agustus 2023

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan untuk menerima penghargaan dalam ajang Contact Center World Asia Pacific Awards 2023 tidak sembarangan.



“Penilaian dilakukan secara keseluruhan, mulai dari komitmen untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat secara optimal, layanan contact center yang sejalan dengan tujuan perusahaan, hingga adanya inovasi baru dalam pelayanannya,” kata Irto, Rabu (2/8/2023).

“Penghargaan yang diterima ini adalah bukti, komitmen, dan upaya Pertamina Call Center 135 untuk terus melayani sepenuh hati memberikan informasi bagi pelanggan dan masyarakat,” jelasnya.

Dari 13 penghargaan yang diterima, Pertamina Call Center 135 berhasil meraih 10 penghargaan Gold, 2 penghargaan Silver, serta diakui sebagai DREAM Team Award. Adapun kategori penghargaan Gold yang diraih yaitu Best Analyst, Best Quality Auditor, Best Customer Service Professional, Best Contact Center Supervisor, Best Contact Center Operational Manager, Best Customer Loyalty Program, Best Community Spirit, Best Public Services Center, Best Crisis Management Campaign, dan Best Contact Center.

Baca juga: Pertamina Sebut Stok LPG di Wilayah Cirebon Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying

Untuk dua penghargaan Silver yang diterima adalah untuk kategori Best Use of Social Media in the Contact Center dan Best Outbound Campaign.



“Di tahun ini, terdapat beberapa penghargaan di kategori baru yang diterima, artinya Pertamina Call Center 135 setiap tahunnya selalu berbenah serta terus memunculkan ide-ide baru sebagai bagian dari continuous improvement untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat,” terang Irto.



Pertamina Call Center 135 memiliki channel yang meliputi telepon, email, media sosial (Facebook, Twitter, Instagram), chatbot, dan video call.

Pelanggan atau masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 mulai dari menanyakan informasi sampai melakukan pemesanan produk BBM, LPG, dan pelumas melalui layanan antar Pertamina Delivery Service (PDS) 135.



“Pertamina Patra Niaga menjadikan layanan pelanggan sebagai prioritas. Pertamina Call Center 135 menjadi lini terdepan untuk layanan informasi perusahaan,” imbuhnya.