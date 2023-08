Rupiah Menguat ke Rp 15.166 Per Dolar AS Pagi Ini

Pegawai Bank menunjukkan uang dollar Amerika Serikat (AS) di kantor cabang Bank Muamalat Melawai, Jakarta Selatan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg pada hari ini, Jumat (2/8/2023), hingga sekira pukul 10.00 menguat 20 poin atau 0,13 persen ke Rp 15.166 per dolar AS.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg pada hari ini, Jumat (2/8/2023), hingga sekira pukul 10.00 menguat 20 poin atau 0,13 persen ke Rp 15.166 per dolar AS.

Kemudian, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah pada perdagangan hari ini dibuka melemah pada Rp 15.195 per dolar AS.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kemarin ditutup alami pelemahan ke Rp 15.180 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah Bergerak Melemah ke Rp 15.165 Per Dolar AS Pagi Ini

Hingga sekira pukul 10.00, pergerakan mata uang Garuda terhadap Greenback menguat 15 poin atau 0,09 persen ke Rp 15.165 per dolar AS.

Adapun rupiah pagi ini bergerak dengan rentang pergerakan di kisaran Rp 15.139 per dolar AS sampai Rp 15.195 per dolar AS.

Sementara, rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada level Rp 15.198 per dolar AS.