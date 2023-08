Beras, Telur, Minyak Goreng hingga Gula Turun, Simak Pantauan Harga Bahan Pangan per 7 Agustus 2023

Pekanbaru.go.id/Istimewa

Berbagai jenis komoditas pangan mengalami penurunan harga pada Senin (7/8/2023), seperti harga beras kualitas super I yang dibanderol lebih murah jadi Rp 14.850 per kg, minyak goreng anjlok Rp 421.350 per liter, telur Rp 31.950 per kg, gula pasir premium jadi Rp 16.050 per kg. Simak pantauan harga bahan pangan selengkapnya.