Selasa Sore, Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp 15.215 Per Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Yahoo Finance pada hari ini, Selasa (7/8/2023), ditutup melemah 36 poin atau 0,23 persen ke level Rp 15.215 per dolar AS.

Sedangkan pada Selasa pagi hingga sekira pukul 10.15, pergerakan rupiah ambruk melemah 46,5 poin atau 0,31 persen ke Rp 15.231 per dolar AS.

Mata uang Garuda terhadap Greenback pada hari ini bergerak dalam kisaran Rp 15.175 per dolar AS hingga Rp 15.234 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah pada perdagangan hari ini ditutup pada level Rp 15.217 per dolar AS, melemah 32,5 poin atau 0,21 persen.

Sementara, rupiah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada level Rp 15.229 per dolar AS.

Adapun berdasarkan RTI hingga sekira pukul 17.10, rupiah menguat 0,77 persen terhadap dolar Australia ke level Rp 9.906, serta menguat 0,19 persen terhadap yuan China ke level Rp 2.104.

Selain itu, rupiah meningkat 0,14 persen terhadap euro ke level Rp 16.680, dan meningkat 0,23 persen terhadap poundsterling ke level Rp 19.364.