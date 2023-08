Promo Take Away Fest KFC: Makan Kenyang Bertiga Cuma Bayar Rp 54.000, Ini Syaratnya

Promo KFC bertajuk Take Away Fest kembali hadir dengan menu 3 pcs ayam, 3 nasi, dan 3 minuman coca-cola seharga Rp 54.000.

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial KFC di bulan Agustus.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Kentucky Fried Chicken atau biasa dikenal KFC kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo yang bertajuk “Take Away Fest” menawarkan makan kenyang bertiga hanya dengan membayar mulai Rp 54.000.

“Makan Kenyang bertiga dengan modal 54 ribu an bisa dapet 3 ayam plus 3 nasi plus 3 minuman coca-cola,” tulis KFC Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa menikmati promo ini sebagai berikut:

- Promo berlaku di outlet KFC seluruh Indonesia, kecuali bandara;

(Outlet KFC di Solo terdapat di KFC Slamet Riyadi, KFC Solo Grand Mall, KFC Manahan, KFC Solo Square, KFC The Park Mall)

- Promo Take Away Fest hanya berlaku sampai 31 Agustus 2023;

- Berlaku untuk pembelian dine in, take away dan drive thru⁠;

- Pembelian take away dikenakan biaya tambahan;

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.);

- Ayam terdiri dari 2 potongan besar dan 1 potongan kecil;

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

