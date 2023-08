Promo McDonald’s: Beli Paket Hemat Beef Burger Deluxe Dapat Gratis Satu Beef Burger Deluxe

TRIBUNNEWS.COM – Berikut promo spesial McDonald’s di akhir bulan Agustus.

Kali ini, McDonald's menawarkan promo bertajuk “Buy One Get One” berlaku untuk setiap pembelian paket Hemat Beef Burger Deluxe dan akan mendapat satu Beef Burger Deluxe A la Carte secara gratis.

“Dapatkan gratis satu Beef Burger Deluxe A la Carte untuk pembelian paket Hemat Beef Burger Deluxe,” tulis McDonalds Indonesia dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

Syarat Mendapat Promo

Baca juga: Promo KFC: Makan Kenyang Bertiga Cukup Bayar Rp 54.000, Ini Syaratnya

Adapun ketentuan mendapat promo tersebut sebagai berikut:

- Promo Buy One Get One berlaku hanya di tanggal 30 Agustus 2023.

- Promo berlaku di outlet McDonalds seluruh Indonesia, kecuali Bandara.

(Outlet McDonald’s di Jakarta terdapat di McD Cikini, McD Sunter, McD Joglo Kembangan. Sedangkan outlet McDonald’s Bandung terdapat di McD Dago, McD Buah Batu, dan McD Cibiru)

- Promo hanya untuk pembelian Drive Thru dan bagi konsumen yang sudah menempelkan stiker Drive Thru terbaru pada kendaraannya.

- Promo berlaku untuk pembelian 2 (dua) paket/ transaksi/ kendaraan.

- Tidak dapat digabung dengan promosi lain.

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)