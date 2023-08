Mitsubishi Electric Meluncurkan Global Awareness Campaign Melalui Slogan “Automating the World”

Visual pertama dari Mitsubishi Electric berjudul “Let’s manufacture what matters to you.”

TRIBUNNEWS.COM - Mitsubishi Electric Factory Automation kini telah memulai global awareness campaign dengan slogan “Automating the World”, yang menghadirkan serangkaian cerita ilustratif yang menarik. Setiap cerita disertai ilustrasi yang tidak hanya ditujukan bagi pelaku industri manufaktur, tetapi juga untuk semua masyarakat.

Mitsubishi Electric berupaya membawa relevansi Factory Automation dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan pandangan untuk masa depan bagi para pelaku di Industri Manufaktur dalam penggunaan Factory Automation.

Ilustrasi pertama dari global awareness campaign dengan slogan "Automating the World" berjudul "Let’s manufacture what matters to you". Lewat ilustrasi ini, digambarkan penggunaan roket di masa depan yang meliputi desain, manufaktur, dan logistik dari produk, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan diantarkan secara efisien dan cepat.

“Digitally multiplying the potential of manufacturing” menggambarkan hubungan antara teknologi digital dan manufaktur.

Selain ilustrasi dari slogan "Automating the World” yang berjudul "Let’s manufacture what matters to you", Mitsubishi Electric juga memiliki ilustrasi kedua yang berjudul “Digitally multiplying the potential of manufacturing”.

Ilustrasi kedua ini difokuskan pada bagaimana perkembangan teknologi digital akan mendorong pertumbuhan manufaktur yang lebih maju di masa depan dengan pemanfaatan teknologi-teknologi yang akan membantu para pelaku di Industri Manufaktur untuk tidak lagi digunakan cara tradisional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam produktivitas.

Baca juga: Solusi dari Mitsubishi Electric untuk Mencapai Karbon Netral dengan Memanfaatkan Teknologi AI

Ilustrasi terakhir atau ketiga dari slogan "Automating the World” yang berjudul “Manufacturing made sustainable” berfokus pada bagaimana sustainable manufacturing akan mendukung dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ilustrasi ini menjelaskan bahwa sustainability atau keberlanjutan dalam manufaktur tidak hanya menguntungkan dari segi bisnis, tetapi juga memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan.

Sustainability adalah topik utama bagi semua kalangan, namun juga menawarkan beberapa sudut pandang yang berbeda seperti yang diilustrasikan dalam "Manufacturing made sustainable.” (Istimewa)

Ketiga ilustrasi dari slogan "Automating the World” tersebut menjelaskan bahwa relevansi factory automation dengan kehidupan sehari-hari dapat ditujukan bagi seluruh masyarakat.

Sebagaimana diilustrasikan pada visual “Let’s manufacture what matters to you”, “Digitally multiplying the potential of manufacturing”, dan “Manufacturing made sustainable” terdapat ilustrasi dengan objek “girl in the red dress” dan juga lengan robot yang menjelaskan bahwa otomatisasi hadir untuk mendukung dan membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan mereka, mulai dari membantu menciptakan produk atau layanan yang diinginkan, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, dan memastikan bahwa proses tersebut memiliki dampak minimal pada lingkungan.

Pendekatan Mitsubishi Electric melalui slogan “Automating the World” memiliki tujuan dalam mendukung masyarakat untuk tetap mengedepankan sustainability, serta memanfaatkan lebih banyak kemajuan teknologi dalam factory automation sehingga memberikan manfaat dan efisiensi bagi Industri Manufaktur.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai komitmen terhadap sustainability dari Mitsubishi Electric Factory Automation Systems, silahkan kunjungi tautan berikut: https://bit.ly/automatingtheworldpr

Baca juga: Wujudkan Smart Factory Berbasis Teknologi IoT dari Mitsubishi Electric