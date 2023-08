Bank DKI Terapkan Transformasi 5.0 Hadapi Persaingan Ketat Industri Keuangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI terus melakukan berbagai macam inisiatif terkait Program Transformasi 5.0.

Upaya ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap bisnis maupun pelayanan di tengah sengitnya persaingan era digitalisasi.

Atas upaya ini, pada tahun 2022 Bank DKI mencatat laba bersih tertinggi sepanjang sejarahnya berdiri sebesar Rp939,11 miliar atau tumbuh 29,11 persen.

Total aset juga tumbuh menjadi sebesar Rp78,88 triliun, yang didukung pertumbuhan kredit sebesar 23,53 persen dan pertumbuhan DPK sebesar 12,82 persen pada Desember 2022.

Pada sisi Tingkat Kesehatan Bank (TKB), Bank DKI berada pada kategori 2 atau baik, selama 2 tahun.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengatakan pihaknya juga terus memperkuat kolaborasi dan inisiatif digital guna meneruskan kinerja positif tersebut.

"Dalam upaya meraih kinerja yang positif dan tumbuh secara berkelanjutan, Bank DKI terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, serta melakukan berbagai inisiatif digitalisasi melalui inovasi produk dan layanan," kata Arie dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Adapun atas upaya dan raihan tersebut, Bank DKI mendapat 2 penghargaan dalam ajang 28th Infobank Award 2023. Yakni Excellent Financial Performance Bank in 2022, dan Excellent Financial Performance Bank in 5 Consecutive Years (2018-2022).

Penghargaan ini diberikan berdasarkan pertimbangan kinerja keuangan tahun 2021 dan 2022, serta acuan profil risiko, rentabilitas hingga permodalan.

"Penghargaan ini kami dedikasikan kepada seluruh karyawan, nasabah, serta pemangku kepentingan Bank DKI," ujar Plt Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono.