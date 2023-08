Harga Telur di Jabodetabek Anjlok Jadi Rp27.200, Simak Update Harga Pangan per 31 Agustus

Endrapta Pramudhiaz

Harga telur ayam di Jabodetabek anjlok kekisaran harga Rp 27.200 per kg pada Kamis (31/8/2023). Tak hanya itu, harga minyak goreng juga merosot jadi Rp 19.750 per kg. Sementara cabai rawit merah turun dikisaran Rp 50.850 per kg.