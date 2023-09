Permudah Layanan Nasabah BNI Mulai Gunakan Teknologi Berbasis AI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menjelajahi produk dan layanan perbankan secara interaktif PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memperkenalkan teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) dengan Metahuman berbasis Artificial Intelligence (AI) yang akan diimplementasikan ke dalam setiap outlet super dan business flagship BNI.

Sebagai tahap awal, penerapan teknologi AR dan VR BNI menggunakan perangkat tablet augmented reality yang dilengkapi dengan 360 AR dan mempunyai dashboard yang menjadikan big data, serta headset virtual reality menjelajah dunia virtual bersama Metahuman AI yang dapat menjawab kebutuhan konsumen. Semua ini dapat ditemukan di tiga lokasi yakni di BNI Pejompongan, Graha BNI Sudirman dan BNI Gedung BUMN. Untuk merealisasikan hal tersebut BNI menjalin kemitraan strategis dengan V2 Indonesia

Baca juga: Cara Bayar Pakai QRIS Lewat BCA, Mandiri, BRI, dan BNI

“Kami bangga untuk bisa berkolaborasi dengan Bank BNI dan memperkenalkan teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) serta content creative digital terintegrasi dalam dashboard di dalam perangkat outlet Super dan Business Flagship BNI. Semoga dengan kerjasama ini dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan bisnis maupun konsumen. Penggunaan teknologi terkini adalah sarana bagi BNI untuk dapat menjalankan setiap aktivitas perbankan atau menampilkan product showcase dan aktivasi pop-up nya dengan menghadirkan content yang lebih menarik dan kreatif,” kata Founder dan CEO V2 Indonesia, Rudi Hidayat dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin (4/9/2023).



Tak hanya digunakan di dalam outlet, kedepannya bersama V2 Indonesia, BNI akan mengembangkan aplikasi AR/VR yang memungkinkan personalisasi pengalaman pengguna, eksplorasi produk BNI melalui teknologi AR/VR, serta pemantauan penggunaan melalui portal dashboard hingga penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam setiap pelayanan terhadap nasabahnya.

Project Manager V2 Indonesia, Richard Harris menambahkan, V2 Indonesia telah melakukan beberapa proyek terinovatif dengan menggunakan rangkaian teknologi yang dimilikinya. "Melalui kolaborasi ini, kami berharap kedepannya layanan perbankan di tanah air dapat menciptakan interaksi yang lebih menarik dan informatif antara nasabah dan layanan perbankan. Kemitraan dengan BNI sendiri adalah bentuk komitmen dari BNI untuk menghadirkan layanan yang inovatif dan relevan bagi nasabah, serta menjaga posisinya sebagai lembaga keuangan terdepan dalam mengadopsi teknologi terkini," ujarnya.



V2 Indonesia berharap dapat memberikan pengalaman mendalam kepada nasabah dalam menjelajahi solusi BNI melalui perangkat tablet augmented reality dan headset virtual reality. Selain itu, proyek ini akan menjadi bukti komitmen BNI dan V2 Indonesia terhadap inovasi digital dalam bentuk prototype outlet baru. Dan proyek ini diharapkan dapat menjadi sumber potential leads baru bagi tim pemasaran BNI, membuka peluang untuk menjangkau nasabah baru melalui penggunaan teknologi yang menarik.

"Harapannya dengan terjalinnya kerjasama ini, kedepannya kami dapat mewujudkan visi dan misi dari V2 Indonesia yakni, “experience future now – we are from the future” kita bisa merasakan pengalaman masa depan disaat ini karena kami adalah dari masa depan," ujar Richard.

V2 Indonesia sebelumnya telah sukses menampilkan atraksi suguhan digital grafik yang memukau melalui teknologi projection mapping disguise dengan menggunakan prosesor bernama OmniCal disguise di tubuh Monumen Nasional, serta berkolaborasi dengan Perum Produksi Film Negara (PPFN) untuk meluncurkan studio ImXR disguise, V2 Indonesia juga memperkenalkan teknologi extended reality (XR) tahap pertama di rumah ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI PRJ), lalu tampil memukau pada gelaran NXC International Summit 2022, dan juga sukses bekerjasama untuk menampilkan content podcast dan ekosistem hiburan digital bersama PT Dektos Digital Corbuzier.(Willy Widianto)