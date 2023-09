Promo Richeese Factory: Nikmati Fire Chicken Plus Nasi Cuma Bayar Rp 15.000, Ini Syaratnya

Richeese Factory memberikan promo spesial khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Promo berlaku untuk pembelian fire chicken plus nasi dengan harga Rp 15 ribu.

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo Richeese Factory di bulan September.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Richeese Factory kembali memberikan promo spesial.

Promo “Paket Pelajar” Richesee Factory menawarkan menu fire chicken plus satu nasi yang dapat dinikmati dengan harga Rp 15.000.

“Ada promo spesial Paket Pelajar nih buat kalian para pelajar dan mahasiswa di Indonesia” tulis Richeese Factory dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Apabila ingin menambah minuman Fruitarian 12oz, akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 4.545.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

1. Promo hanya berlaku setiap hari Senin s/d Kamis (kecuali Hari Libur Nasional) selama bulan September

2. Menu tidak berlaku kelipatan (1 transaksi per identitas)

3. Promo dapat digabungkan dengan promo lainnya

4. Promo berlaku untuk semua transaksi pembayaran

5. Promo berlaku selama persediaan masih ada

6. Promo berlaku untuk pembelian Dine In dan Take Away

7. Customer wajib menunjukan kartu identitas pelajar atau menggunakan seragam sekolah

8. Promo berlaku di 27 outlet tertentu

(Untuk outlet Richeese Factory di wilayah Jakarta terdapat di RF Lapangan Tembak, RF Ciledug, RF Kemang, RF Cilandak. Sedangkan di Bandung dilayani di RF Paskal 23).

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)