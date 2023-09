Apple Inc. Merugi 200 Miliar Dolar AS Gara-gara Larangan Pakai iPhone Xi Jinping

Brent Lewin via Bloomberg

Logo Apple Inc. di salah satu toko milik raksasa teknologi tersebut di Sydney, Australia, 18 Maret 2022. Apple Inc. mengalami pembengkakan kerugian hingga mencapai 200 miliar dolar AS, setelah sahamnya yang diperdagangkandi bursa Dow Jones Industrial Average anjlok sebesar 2,9 persen selama perdagangan akhir pekan.